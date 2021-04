Bruce Willis e lo spazio hanno un rapporto privilegiato, quasi un'attrazione gravitazionale. Così dopo l'aliem-movie Breach firmato da John Sutis nel 202i, e 28 anni dopo il blockbuster Armageddo, Bruce ritorna tra le stelle. Cosmic Sin, in esclusiva su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Q, infatti mette in scena il classico scontro tra umani ed extraterrestri, anbientato nell' anno 2524 con un prologo nel 2031. Tra colonie sul pianeta Marte e galassie lontane, Cosmic Sin è incentrato sulla figura di un generale , allontanato con disonore, impegnato a fermare un'invasione aliena. Insieme A Willis, c'è il coriaceo Frank Grillo. noto soprattutto per il ruolo di Crossbones,nella saga degli Avengers e per il personaggio di Leo Barnes in Anarchia del 2014 e in La notte del giudizio - Election Year del 2016.

La regia del film è affidata a Edward “E.J.” Drake, già autore della pellicola del post-apocalittica Animals e del fantasy in chiave horror Broil. La sceneggiatura invece è stata affidata a Corey Large, autore dello script The Ninth Passenger