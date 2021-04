Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 13 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 13 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



D-Tox, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Sylvester Stallone interpreta un agente dell’FBI ricoverato in una clinica di psichiatria che indaga sugli omicidi di alcuni pazienti.

Arma Letale 4, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Ultimo episodio della saga con Mel Gibson e Danny Glover che stavolta affrontano la malavita cinese.

Shazam!, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Film tratto dai fumetti DC Comics con Zachary Levi. Un bambino viene scelto da un mago per custodire poter incredibili.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Il velo dipinto, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Edward Norton e Naomi Watts in un dramma ambientato negli anni ’20. Una donna tradisce il marito e i due si trasferiscono in un villaggio funestato dal colera.

Apollo 13, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Film di Ron Howard con Tom Hanks sulla sfortunata missione spaziale americana del 1970.

St@lker, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Anna Foglietta interpreta una donna che instaura un rapporto online con uomo ossessionato dal controllo.

Film commedia da vedere stasera in tv



Scary Movie, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Primo episodio della lunga saga parodica del cinema horror, con Anna Faris protagonista.

Divorzio a Las Vegas, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Giampaolo Morelli e Andrea Delogu in una commedia. Una coppia torna in Nevada per cancellare le nozze celebrate a 18 anni.

Tutte le strade portano a Roma, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Sarah Jessica Parker e Raoul Bova in una commedia sentimentale. Una madre e una figlia in vacanza in Italia cercano di recuperare il rapporto perduto.

Camere da letto, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Giobbe Covatta e Ricky Tognazzi in una commedia che riguarda le storie di quattro coppie in difficoltà.

Film romantico da vedere stasera in tv



2 young 4 me – Un fidanzato per mamma, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Michelle Pfeiffer e Paul Rudd in una commedia romantica, nella quale una donna si innamora di un uomo più giovane di lei.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Il tesoro dei templari, ore 21:00 su Sky Cinema Family



In vacanza nel mare Baltico, quattro amici cercano un antico e leggendario tesoro dei templari.

Valhalla – Al fianco degli Dei, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Roland Moller in un’avventura dalle tinte norrene. Due giovani vichinghi si alleano con Thor e Loki per evitare la distruzione del Valhalla.

Film thriller da vedere stasera in tv



L’uomo del labirinto, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Donato Carrisi dirige Toni Servillo e Dustin Hoffman in un film tratto da un suo omonimo romanzo.

Film biografico da vedere stasera in tv



Il diritto di opporsi, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Michael B. Jordan e Jamie Foxx in un biopic. Un avvocato afroamericano sceglie di difendere persone di colore che ricevono condanne ingiuste.

I programmi in chiaro



Lonardo, ore 21:25 su Rai 1



Fiction con Aidan Turner, Freddie Highmore e Matilda De Angelis che ripercorre la vita di Leonardo Da Vinci.

Un’ora sola vi vorrei, ore 21:20 su Rai 2



Enrico Brignano in uno spettacolo a tema festivo su svariati temi, dalla musica all’attualità.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3



Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4



Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Paese.

PSG-Bayern Monaco, ore 21:00 su Canale 5



Gara di ritorno valevole per i quarti di finale della Champions League: si sfidano i francesi e i tedeschi.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1



Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7



Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Italia’s Got Talent 2021 – Best of, ore 21:30 su TV8



Il meglio della nuova edizione del talent show con i giudici Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano e Joe Bastanich.

Deja Vu – Corsa contro il tempo, ore 21:25 su Nove



Denzel Washington e Val Kilmer in un thriller d’azione. Un agente è incaricato di viaggiare nel passato per fermare un assassino