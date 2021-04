1918-I giorni del coraggio, un inteso dramma bellico in onda su Sky

Gli orrori della Grande Guerra in un film di Saul Dibb con Paul Bettany e Sam Claflin. In prima tv su Sky Cinema Due Venerdì 9 aprile

È il 1918, le truppe inglesi del Capitano Stanhope (Sam Claflin) sono rintanate nelle trincee della prima linea di combattimento nel nord della Francia. L’esercito tedesco sta preparando l’Offensiva di Primavera, è sempre più vicino e la tensione in trincea si fa più pesante. In questo clima di snervante attesa, il giovane Raleigh (Asa Butterfield), fresco di addestramento e carico di adrenalina per la sua prima vera missione sul campo, è pronto per la battaglia.