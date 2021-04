The Tomorrow War, film con Chris Pratt su Prime Video: data d'uscita

Confermate le voci in circolazione da un po’, “ The Tomorrow War ” sarà distribuito in esclusiva su Amazon Prime Video, visibile anche su Sky Q . Annunciata la data d’uscita del nuovo film con protagonista Chris Pratt. I fan dell’attore dovranno attendere fino al 2 luglio 2021 .

La pellicola sarà un action movie fantascientifico diretto da Chris McKay . Il regista si è così espresso sul progetto: “Sono molto orgoglioso di questo cast e crew incredibili. Sono riusciti a lavorare in circostanze molto difficili, così da dare vita a un film unico e originale, il che è qualcosa di sempre più raro. È stato un sogno per me vederli mescolare senza sforzo generi diversi, dall’horror, all’action, dalla comedy al drama”.

The Tomorrow War, trama e cast

Il mondo viene sconvolto dall’arrivo di un gruppo di viaggiatori del tempo, che giungono nella nostra realtà dal 2051. Sono spinti dall’urgenza del messaggio che devono assolutamente consegnare all’umanità. Il mondo ha pochi decenni per riuscire a prepararsi al meglio alla guerra incombente contro una letale razza aliena. In 30 anni tutto sarà diverso, la quotidianità che tutti conoscono e amano sarà spazzata via e il genera umano sarà sul punto di perdere una guerra globale per la propria sopravvivenza.

Vi è una sola speranza, trasportare nel futuro i soldati e civili del presente, al fine di cimentarsi nella battaglia in corso. Una delle reclute è un semplice insegnante di liceo e padre di famiglia, Dan Forester. È determinato a fare tutto il possibile per portare a termine questa missione, per il bene di sua figlia. Insieme con una brillante scienziata e il padre da cui si era allontanato, si getterà in quest’avventura per il destino del mondo.

Ecco il cast principale del film:

Chris Pratt

Yvonne Strahovski

Betty Gilpin

Sam Richardson

Edwin Hodge

J.K. Simmons

Chris Pratt continua a essere coinvolto in un gran numero di progetti a dir poco interessanti. Dopo “Avengers: Endgame” e “Onward”, sono quattro le pellicole attese, in lavorazione o in calendario. A luglio sarà in digitale con “The Tomorrow War”, mentre in estate lavorerà sul set di “Guardiani della Galassia 3”, in arrivo nel 2023. Due le pellicole, ad oggi confermate, per il 2022 invece. Si tratta dell’attesissimo “Jurassic Park: Dominion”, terzo capitolo della nuova saga sequel del franchise, e “Thor: Love and Thunder”, che vedrà il ritorno di Peter Quill e del suo equipaggio.