Thor: Love and Thunder, Russell Crowe si unisce al cast

È stato confermato in via ufficiale l'ingresso dell'attore nel cast del film Marvel del regista Taika Waititi

Russell Crowe (FOTO) si unisce al cast di “Thor: Love and Thunder”. Il film Marvel è attualmente in produzione in Australia con il regista Taika Waititi ed è interpretato tra gli altri da Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson e Christian Bale.

Russell Crowe, il suo ruolo approfondimento Russell Crowe difende su Twitter Master and Commander Del ruolo che interpreterà l'attore 56enne non si sa ancora nulla. Di certo farà parte di un cast già molto ricco: oltre al “solito” Chris Hemsworth nei panni di Thor, ritroviamo Christian Bale nelle vesti del cattivo Gorr the God Butcher. Jaimie Alexander torna nei panni del guerriero asgardiano Sif, e Chris Pratt e Karen Gillan stanno riprendendo i loro “Guardiani della Galassia” nei ruoli rispettivamente di Star Lord e Nebula. Per quanto riguarda Crowe, gli addetti ai lavori hanno detto solo che la sua presenza sarà una delle tante sorprese che si vedranno nel film.

“Thor: Love and Thunder”, cosa sappiamo approfondimento Thor: Love and Thunder, Natalie Portman trasformata nelle foto dal set Per il quarto film dedicato a Thor sono stati contattati già diverse star per alcune parti minori. Tra queste Matt Damon, Luke Hemsworth e Sam Neill che riprendono le loro apparizioni in “Thor: Ragnarok” del 2017 nei panni di attori asgardiani che interpretano versioni di Loki, Thor e Odino. Anche Melissa McCarthy è stata vista sul set nei panni della cattiva di “Ragnarok” Hela. L’arrivo di Thor: Love and Thunder nelle sale cinematografiche è atteso per il 6 maggio 2022. Per quanto riguarda la trama ancora è top secret, ma sappiamo che Natalie Portman interpreterà il potente Thor, prendendo spunto dalla trama di un fumetto Marvel in cui l'amore di Thor, Jane Foster (Portman appunto), si ritrova pervasa dal potere del dio del tuono. Waititi ha scritto la sceneggiatura con Jennifer Kaytin Robinson.

©Kika Press