È morto Larry McMurtry, sceneggiatore di "Brokeback Mountain"

È morto a 84 anni lo scrittore e sceneggiatore statunitense Larry McMurtry, vincitore del Premio Pulitzer per il romanzo Un volo di colombe e Premio Oscar nel 2006 per la sceneggiatura non originale (scritta con Diana Ossana) de I segreti di Brokeback Mountain di Ang Lee. Lo ha annunciato Amanda Lundberg, portavoce della sua famiglia, senza specificare le cause del decesso.