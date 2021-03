È morta a 80 anni l’attrice statunitense Jessica Walter

L’attrice statunitense, celebre per il ruolo di Lucille Bluth nella serie televisiva Arrested Development - Ti presento i miei, si è spenta nel sonno nella sua casa di New York

Addio all’attrice statunitense Jessica Walter: la star newyorkese è morta il 24 marzo 2021, spentasi nel sonno nella sua casa della sua amata Grande Mela.

Nata a New York nel 1941, proprio qui se ne è andata, all’età di ottanta anni, un pezzo di storia dello schermo, sia grande sia piccolo.

Jessica Walter si era diplomata presso la High School of the Performing Arts di New York, esordendo dapprima come attrice teatrale.