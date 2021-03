Addio a Bertrand Tavernier, maestro del cinema francese

Regista di film come "Colpo di spugna", "Una domenica in campagna", "Che la festa cominci" o "La vita e niente altro, Bertand Tavernier aveva iniziato la sua carriera come critico cinematografico. Premiato molte volte con i César, gli Oscar francesi, ebbe il riconoscimento come miglior regista al Festival di Cannes nel 1984 per "Una domenica in campagna". Nel 2015, alla Mostra di Venezia, ricevette il Leone d'Oro alla carriera