Pierce Brosnan sarà il cattivo Dr. Fate contro The Rock in Black Adam

Black Adam, lo script mostrato da Dwayne Johnson

Nelle scorse ore Dwayne Johnson (FOTO) ha mostrato in anteprima la sceneggiatura della pellicola attraverso un filmato sul suo profilo Instagram che vanta oltre duecentoventicinque milioni di follower che lo rendono l’attore più seguito della piattaforma.

Nel filmato The Rock, classe 1972, si dice entusiasta delle riprese che prenderanno il via tra poche settimane, dopo lo slittamento a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Secondo quanto riportato dal magazine The Hollywood Reporter, il set verrà allestito ad Atlanta.

The Rock ha mostrato la prima pagina dello script nella quale viene riportata la citazione della canzone Man In Black di Johnny Cash, questo il testo: “Well, I’d love to wear a rainbow every day / And tell the world that everything’s okay / But I’ll try to carry off a little darkness on my back / Till things are brighter... I’m the Man In Black”.