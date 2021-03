Sky Cinema Bourne, sette giorni di emozioni non stop

Da sabato 20 a venerdì 26 marzo per la prima volta su Sky Cinema va in onda tutta la saga spy dedicata a Jason Bourne, disponibile anche On Demand

Nel primo capitolo della saga, il già citato The Bourne Identity di Liman, viene introdotto l’ex agente segreto, qui interpretato per la prima volta da Damon. Affetto da amnesia, Bourne cerca pian piano di ricostruire la sua identità e scopre progressivamente di essere dotato di abilità eccezionali.

Protagonista assoluto di questa vera e propria maratona non stop sarà ovviamente Matt Damon , protagonista in quattro dei cinque film della saga. Assieme a lui prenderanno parte all’evento altri eccezionali interpreti come Julia Stiles, Jeremy Renner, Rachel Weisz, Tommy Lee Jones e Alicia Vikander.

Ora, per la prima volta su Sky Cinema, tutti e cinque i film del franchise andranno in onda su un unico canale: stiamo parlando di Sky Cinema Collection, il canale 303 che per l’occasione si trasforma in Sky Cinema Bourne e da sabato 20 a venerdì 26 marzo dedica interamente la sua programmazione alle avventure ad alta tensione dell’agente speciale Jason Bourne.

Pochi personaggi hanno raggiunto nell’immaginario collettivo lo status e la popolarità di Jason Bourne , l’ex agente della CIA affetto da amnesia, protagonista prima della saga letteraria creata da Robert Ludlum, poi di quella cinematografica che ha preso il via nel 2002 con The Bourne Identity di Doug Liman.

The Bourne Supremacy, pellicola del 2004 in cui Doug Liman cede il testimone alla regia a Paul Greengrass, il nostro agente preferito deve affrontare un’ingiusta accusa di omicidio. Nel sequel del 2007, The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo, diretto ancora da Greengrass e premiato agli Oscar per Miglior montaggio, Migliori effetti sonori e Miglior sonoro in presa diretta, Jason si ritrova alle calcagna i suoi ex colleghi della CIA.



The Bourne Legacy, del 2012, non è tanto un sequel, quanto uno spin-off, in cui Matt Damon e il suo personaggio non compaiono direttamente. Alla regia sale questa volta Tony Gilroy, già sceneggiatore dei precedenti capitoli, mentre come attori protagonisti troviamo Jeremy Renner, Rachel Weisz ed Edward Norton. Il primo è Aaron Cross, agente che deve cercare di sfuggire all’eliminazione dei membri del programma Outcome.