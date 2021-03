Concrete Cowboy, è uscito il trailer ufficiale del film con Idris Elba

Il 2 aprile Netflix aggiungerà un nuovo film nel proprio catalogo. Si tratta di “Concrete Cowboy”, pellicola con Idris Elba e Caleb McLaughlin. Un progetto particolarmente atteso, considerando come si tratti del primo progetto cinematografico da protagonista per il giovane attore, divenuto celebre grazie a “ Stranger Things ”.

Non è il suo esordio sul grande schermo, considerando il corto “Noah Dreams of Origami Fortunes” e “High Flying Bird”, ma di certo il titolo che potrebbe lanciare la sua carriera in questo mondo, allontanandolo dall’universo delle serie TV.