Zack Snyder’s Justice League, nuovo trailer

Il film, della durata di 4 ore, farà il proprio esordio il 18 marzo 2021, negli USA come in Italia, in streaming e on demand su Sky

Tutto pronto per il grande spettacolo, con Warner Bros che ha deciso di diffondere un nuovo trailer, così da far arrivare l’hype alle stelle. Dopo il filmato dedicato all’armata di Darkseid, questo secondo si intitola “ Promise ”. Più di due minuti di pura epicità che mostrano gli eroi scendere in battaglia. Per quanto tutti loro siano alle prese con problematiche legate al passato, decidono di accettare la proposta di Batman e creare la Justice League , in nome di Superman, nel rispetto del suo sacrificio: “Non m’importa quanti demoni abbia combattuto, non ha mai affrontato noi, uniti”.

Il 18 marzo si avvicina e i fan DC non vedono l’ora di poter apprezzare la Snyder Cut di “ Justice League ”. Quattro ore di spettacolo disponibili, in contemporanea con gli Stati Uniti, su Sky Cinema Uno e, in streaming, su NOW TV.

Snyder Cut – Justice League, le reazioni della stampa

La stampa, come di consueto, ha avuto la possibilità di apprezzare il film in anticipo rispetto ai fan. Sono così giunte sul web delle iniziali reazioni, in attesa delle recensioni vere e proprie. L’impatto è stato più che positivo. In molti sottolineano come questa versione dia maggiore risalto alla storia dei personaggi, approfondendo determinate tematiche: “La posta in gioco è più alta”.

C’è inoltre chi prova a rassicurare gli appassionati. All’interno di questa pellicola vi è una minima parte di scene già viste. Per il resto si tratta di un film totalmente diverso. Difficile tener testa al mito che si era creato intorno a questa versione, che in molti reputavano inesistente. Il progetto è stato infine lanciato, non senza polemiche, e per molti è valsa la pena attendere: “La Snyder Cut ha superato le mie aspettative. È sullo stesso livello del primo ‘Avengers’”.