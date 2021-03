Zack Snyder's Justice League, pubblicato un nuovo teaser trailer

Le quattro ore della nuova versione arriveranno su HBO Max il 18 marzo 2021. Confermata la presenza di Lanterna Verde Condividi:

Si avvicina la data d’uscita della Snyder Edition di “Justice League” su HBO Max. I fan in tutto il mondo sono pronti ad apprezzare il nuovo montaggio, caratterizzato da ben 4 ore di girato, con scene inedite che hanno richiesto il ritorno sul set di svariati interpreti. Conto alla rovescia fino al 18 marzo, dunque, con la casa di produzione che ha deciso di diffondere svariati teaser per aumentare l’hype, già alle stelle.

approfondimento I migliori film da vedere a marzo Dopo i filmati dedicati ai singoli eroi, è tempo di un teaser trailer generale. In questo trovano spazio Darkseid e Steppenwolf. Si conferma, inoltre, la presenza di Lanterna Verde nella pellicola. Durante uno scontro devastante è, infatti, possibile vedere un bagliore verde in cielo. Tutto lascia pensare a una conferma del personaggio, anche se Ryan Reynolds ha già sottolineato di non avere alcuna intenzione di tornare a indossare il costume. I fan pensano, dunque, si possa scoprire l’identità della persona che ha ereditato l’anello. Verrà introdotto un nuovo Lanterna Verde? Possibile siano state aggiunte scene con un attore mai apparso nei radar della stampa? DC potrebbe voler sfruttare la Snyder Cut per lanciare nuovi progetti futuri.

Ciò che rende questo trailer interessante è la prospettiva. Si guarda al conflitto dal lato dei villain. Il post che accompagna il filmato è il seguente: “Per Darkseid”. Un grido di battaglia che spinge l’esercito alieno in battaglia, alla conquista della Terra, da ridurre in cenere come tutti gli altri mondi fronteggiati.