"Yes day", per 24 ore ai figli non si può dire no

Un giorno in cui i genitori, per amore della famiglia e della libertà, dicono sì a tutto, o quasi. Dal 12 marzo su Netflix la commedia con Jennifer Garner e Edgar Ramirez. Condividi:

Per i genitori tirare su i figli può significare imporre una sequenza di divieti, ma saper dire “sì” ha un grande valore, che fa bene alla crescita di tutti e all’umore. Sembra dirci questo ‘Yes day’, il film di Miguel Arteta con Jennifer Garner e Edgar Ramirez, visibile su Netflix dal 12 marzo. ‘Yes day’ è appunto ‘il giorno del sì’, una data in cui i genitori acconsentono a tutte, o quasi, le richieste dei figli. Vediamo nella commedia, tratta da un libro per ragazzi, la famiglia Torres: padre, madre e tre figli. E' una famiglia di ascendenza latino-americana, benestante e armonica. Alla data fissata i 'sì' sconvolgeranno per un giorno le rigide regole dell’educazione. Dai tre figli arrivano le richieste che solo in un giorno come quello potrebbero essere accettate dai genitori: dalla colazione a base di gelato, al concerto senza essere accompagnati dalla mamma, all'autolavaggio con i finestrini abbassati. Una giornata più che particolare, dove non mancano gli imprevisti, alcuni divertenti, altri preoccupanti. Un film di buoni sentimenti per un pubblico familiare accucciato sul divano di casa.

Il bello della famiglia approfondimento Oxygène, è uscito il trailer ufficiale del film sci-fi Netflix Abbiamo intervistato la famiglia di ‘Yes day’, naturalmente in modalità digitale e abbiamo parlato anche di come questo film, girato prima dello scoppio della pandemia, si possa vedere oggi con occhi diversi rispetto a come era stato immaginato. “Spero che regali un sorriso al pubblico, in questo momento incredibilmente impegnativo per tutti – dice Miguel Arteta, un regista che ha firmato sia cinema indipendente che serie tv di successo-. ‘Yes day’ parla di uscire e divertirsi con i propri cari. Spero che susciti anche la fantasia di essere finalmente felici. Durante un anno passato insieme nello stesso posto forse ci siamo stancati gli uni degli altri, ma spero che l’idea di ‘Yes day’ porti comunque ad apprezzare la propria famiglia.”

Sì e no: i due volti dell'educazione approfondimento Il leader, la nuova serie tv thriller su Netflix Domanda per Jennifer Garner e Edgar Ramirez: cosa significa per i vostri rispettivi personaggi dire sì? Risponde per prima la mamma del film, la genitrice severa: “Lei ha tre figli, prova a organizzare tutto per farli crescere bene: si devono lavare i denti, dire ‘per favore’ e “grazie”, fare i compiti e andare a letto. Questo significa che la loro vita è piena di ‘no’. Dunque dire ‘sì’ significa libertà e tornare alla gioia per tutta la sua famiglia.” Parola a Edgar Ramirez, al suo debutto in una commedia. È il papà di solito permissivo con i figli: “Per il mio personaggio è un viaggio su come imparare a dire ‘no’ e su tutte le buone ragioni per dirlo. Si deve fare per educare, per strutturare i figli e per bilanciare la coppia senza lasciare tutta la responsabilità al personaggio di Jennifer, mamma Alison. Il film lancia un bellissimo messaggio: la responsabilità di crescere i figli è per entrambi i genitori, non solo per uno dei due.”