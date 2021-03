Oxygène, è uscito il trailer ufficiale del film sci-fi Netflix

Oxygène, il teaser

L’attrice francese, classe 1983, è la protagonista del nuovo lavoro diretto da Alexandre Aja, firma di Horns con Daniel Radcliffe e di Crawl - Intrappolati con Kaya Scodelario e Barry Pepper. Poche ore fa Netflix Italia ha reso disponibile il teaser in lingua italiana che ha immediatamente incuriosito il pubblico.

Il filmato, dalla durata di circa un minuto, vede la protagonista risvegliarsi in un’unità criogenica, ma ciò che viene meno è la sua memoria. Sequenze adrenaliniche si susseguono velocemente come un corsa contro il tempo per poi lasciare spazio a una voce che invia un messaggio alla donna, cosa accadrà? Come si svilupperanno gli eventi? Il filmato ha immediatamente ottenuto un ottimo riscontro tanto da contare già migliaia di visualizzazioni su YouTube.