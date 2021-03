Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 10 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 10 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Balto e Togo – La leggenda, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Avventura ispirata a una storia vera. In Alaska un uomo e due cani partono alla ricerca del siero per la difterite.

Mr Frog – Professione ranocchio, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Alcuni piccoli alunni scoprono che il loro professore ha il potere di trasformarsi in ranocchio.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Lei mi parla ancora, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Pupi Avati firma un film Sky Original con Renato Pozzetto e un ottimo cast. Dopo la morte della moglie, un uomo ripercorre la loro storia.

Ragazzi miei, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Clive Owen protagonista di un emozionante film drammatico ispirato a una storia vera.

Non conosci Papisha, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Una ragazza vuole fare la stilista ma le sue ambizioni vengono malviste da chi disprezza le libertà femminili.

I tre giorni del Condor, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Robert Redford in un dramma di Sidney Pollack. Alcuni membri della CIA vengono uccisi e l’unico scampato cerca di capire da chi è partito l’attentato.

Film commedia da vedere stasera in tv



Amici di letto, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Justin Timberlake e Mila Kunis in una commedia romantica. Due amici imposteranno una relazione basata sul sesso ma l’amore li coglierà.

Tutta un’altra vita, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Enrico Brignano interpreta un tassista che s’impadronisce della villa di un miliardario, vivendo sogni sfrenati.

Una notte da leoni 2, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Sequel del fortunato film comico con Bradley Cooper. Un’altra avventura demenziale per i protagonisti.

Area Paradiso, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Esordio alla regia di Diego Abatantuono. Un gruppo di amici studia alcuni stratagemmi per non far chiudere un autogrill.

Film di azione da vedere stasera in tv



City of Crime, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Uno degli ultimi film del già compianto Chadwick Boseman. Per prendere dei criminali in fuga, un detective decide di isolare l’intera città di Manhattan.

Trappola in fondo al mare, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Paul Walker e Jessica Alba in un action ambientato in mare aperto. Mentre cercano alcune reliquie i protagonisti trovano un carico di droga e si mettono nei guai.

Film horror da vedere stasera in tv



It, capitolo 1, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Pellicola tratta dal noto romanzo horror di Stephen King. Nella cittadina di Derry una creatura malvagia uccide i bambini.

The Mothman Prophecies – Voci dall’ombra, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Richard Gere in un horror-thriller ispirato a fatti realmente accaduti e alla figura dell’uomo falena.

Film biografico da vedere stasera in tv



Radioactive, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Rosamunde Pike nella pellicola sulla vita di Marie Curie, scienziata due volte vincitrice del Premio Nobel.

I programmi in chiaro



La bambina che non voleva cantare, ore 21:20 su Rai 1



Biopic sul percorso umano e professionale della famosa cantante italiana Nada.

La caserma, ore 21:20 su Rai 2



Nuovo reality show con protagonisti ragazzi dai 18 ai 22 anni che per 6 settimane vivranno in una caserma in provincia di Trento.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3



Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Stasera Italia news speciale, ore 21:20 su Rete 4



Appuntamento con la redazione del TG4 che, come al solito, analizzerà nel dettaglio i temi importanti della settimana.

Quo Vado?, ore 21:20 su Canale 5



Commedia di Checco Zalone nella quale il protagonista è disposto a tutto pur di non perdere il posto fisso.

I mercenari 3, ore 21:20 su Italia 1



Terzo film della notissima saga action con Sylvester Stallone, Mel Gibson, Ronda Rousey e Jason Statham.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7



Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

Italia’s Got Talent 2021, ore 21:30 su TV8



Nuova edizione del talent show con i giudici Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano e Joe Bastanich.

Accordi e disaccordi live, ore 21:15 su Nove



Andrea Scanzi e Luca Sommi conducono un talk show che parla di politica, attualità e non solo.