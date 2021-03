Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 7 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 7 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in tv



Autobahn – Fuori controllo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Nicholas Hoult, Anthony Hopkins e Felicity Jones in un action ad alta velocità. Per avere i soldi utili a curare la malattia della sua ragazza, un uomo sfida un pericoloso gangster.

Shut In, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Naomi Watts in un thriller carico di Suspense. Una psicologa infantile affronta il caso della sparizione di un bambino.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Gran Torino, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Film di Clint Eastwood . Un uomo solo avverso alle novità e al cambiamento cercherà di diventare una persona nuova.

Film commedia da vedere stasera in tv



The wedding planner, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Film romantico con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey. Un pediatra salva da un incidente un’organizzatrice di matrimoni che si innamora di lui.

Se mi vuoi bene, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Claudio Bisio nella commedia di Fausto Brizzi. Un avvocato depresso entra in uno strano negozio e trova la soluzione ai suoi problemi.

Giovani, carini e disoccupati, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Ben Stiller, Ethan Hawke e Winona Ryder. Una giovane laureata coinvolge due amici in un progetto per raccontare dubbi e ambizioni artistiche.

Film di azione da vedere stasera in tv



John Wick, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Il film che ha rilanciato la carriera di Keanu Reeves. A un ex sicario ammazzano il cane: si vendicherà in modo sanguinolento.

Game Night – Indovina chi muore stasera?, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Jason Bateman e Rachel McAdams in una commedia action. Un gioco di società tra coppie prende una piega inattesa.

Contagion, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Pellicola quantomai attuale di Steven Soderbergh con Jude Law, Matt Damon e Marion Cotillard. Una spaventosa pandemia mondiale cambia il destino dell’intero pianeta.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Equilibrium, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Christian Bale, Sean Bean ed Emily Watson in un film di stampo orwelliano in cui una società controlla forzatamente le emozioni degli esseri umani.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Mimzy – Il segreto dell’universo, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Due fratellini trovano una scatola con giocattoli misteriosi che conferiscono loro superpoteri.

Film di guerra da vedere stasera in tv



T-34 – Eroi d’acciaio, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



War movie campione d’incassi in Russia. Durante la Seconda Guerra Mondiale un comandante sovietico tenta la fuga da un lager tedesco a bordo di un pericolante carrarmato.

Film biografico da vedere stasera in tv



Volevo nascondermi, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Elio Germano nel biopic sulla vita del tormentato pittore e artista Antonio Ligabue.

Richard Jewell, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Biopic di Clint Eastwood sulla guardia che fu ingiustamente accusata dai aver provocato l’attentato prima delle Olimpiadi di Atlanta ’96.

I programmi in chiaro



Le indagini di Lolita Lobosco, ore 21:20 su Rai 1



Luisa Ranieri e Lunetta Savino in una serie tratta dai romanzi della scrittrice Gabriella Genisi.

9-1-1, ore 21:20 su Rai 2



Serie tv che segue le vicende di alcuni poliziotti, una produzione creata da Ryan Murphy.

Che tempo che fa, ore 20:00 su Rai 3



Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in un programma di interviste, tra cultura e temi sociali passando per la politica.

Commando, ore 21:20 su Rete 4



Arnold Schwarzenegger interpreta un ex colonnello delle forze speciali che deve affrontare alcuni mercenari.

Live – Non è la D’Urso, ore 21:20 su Canale 5



Barbara D’Urso conduce un programma che parla di attualità, cronaca e gossip, con ospiti e interviste.

Ready Player One, ore 21:20 su Italia 1



Tye Sheridan in un film di Steven Spielberg tratto da un noto romanzo. L’umanità ridotta in miseria si rifugia in una pericolosa realtà virtuale.

Non è l’Arena, ore 20:35 su La7



Massimo Giletti conduce un contenitore di attualità, politica e temi sociali da approfondire.

Bruno Barbieri – 4 Hotel, ore 21:30 su TV8



Lo chef Bruno Barbieri mette alla prova 4 gestori di hotel in giro per l’Italia per scoprire il migliore, regione per regione.

Una settimana da Dio, ore 21:25 su Nove



Famosa commedia con Jim Carrey e Morgan Freeman. Un uomo sull’orlo dei nervi eredita i poteri di Dio.