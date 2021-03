Anthony Hopkins, il racconto della sua dipendenza dall'alcol

Il mitico attore de "Il silenzio degli innocenti" 45 anni fa, nel 1975, ha detto addio agli alcolici e da allora ringrazia la vita ogni giorno. Sono stati anni difficili sia per lui sia per i suoi cari a causa della dipendenza dal bere, come racconta. Invitando tutti a non farsi tentare da questo infido demone, specialmente in questo difficile periodo storico

Da allora è totalmente sobrio, nemmeno un goccio di quel Chianti da lui reso celeberrimo nella famosa battuta in cui Hannibal Lecter rivela a Jodie Foster come ha mangiato il fegato di una sua vittima ("Mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti"). Il divo ha detto che è stato letteralmente salvato dagli alcolisti anonimi, che l’hanno aiutato a uscire da una spirale non solo viziosa ma anche altamente autodistruttiva, dannosa sia per lui sia per i suoi affetti.

With gratitude, I celebrate 45 years of sobriety. pic.twitter.com/fxzMRGlI4m

Le cause dell’alcolismo di Anthony Hopkins

approfondimento

5 curiosità su "Il silenzio degli innocenti"

Per molti anni Anthony Hopkins è stato tormentato dai sensi di colpa a causa del successo. Benché molti pensino che l’alcolismo vada a braccetto solamente con i fallimenti, non è affatto così, come ben dimostra la rosea carriera di Hopkins.

Per lui aver fatto il cosiddetto botto, l'aver svoltato come attore diventando un mostro sacro dello schermo insomma, sarebbe stato motivo di disagio.

In un’intervista al Sunday Times Magazine, il divo ha rivelato che alla base del suo buio stava un senso di inadeguatezza: non si sentiva degno di tanto successo, non credeva di essere meritevole di una fama così grande, per questo ha incominciato ad affogare i sensi di colpa nell’alcol. Ma tutto ciò che si tenta di affogare nell’alcol, nelle droghe e in qualsiasi dipendenza riemerge in maniera più letale.

Esattamente 45 anni fa, il suo buio si è diradato, rendendolo consapevole dell’esistenza di una luce in fondo al tunnel. Anzi: non in fondo al tunnel ma in fondo a se stesso. Si usa sempre questa espressione del tunnel ma in realtà tutto ciò di cui si ha bisogno per salvarsi lo si ha già dentro, basta rendersene conto.

E proprio la consapevolezza è stato il salvagente a cui Anthony Hopkins si è aggrappato, quello che gli ha permesso di riemergere dal mare di alcol in cui stava lui stesso affogando, assieme ai problemi che teneva a testa in giù sotto la superficie dei drink.