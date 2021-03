Tra Roma e Los Angeles, passando per il Texas, un thriller ambientato negli Anni 70. In prima tv su Sky Cinema Uno mercoledì 3 marzo

Dalla Roma degli anni 50 alla Los Angeles degli anni 70, la sfida attraversa il tempo e lo spazio per concludersi in Texas, dove tutto è iniziato.

Si scoprono le carte da Federico Fellini a Timothy Leary . Ma il viaggio è un’illusione lisergica, la scommessa è truccata. Quindi si bara e si balla.



Un’indagine, sino all’ultima meta, sino all’ultimo stadio.

La rosa velenosa centrifuga atleti, spacciatori, drogati, dottori, mafiosi. E ancora una volta la famiglia viene prima di tutto. Per cui fate il vostro gioco, mentre il male coltiva i suoi fiori e Mrs Paura canta Ma l'amore no

Ecco il testo della canzone

"Ma l'amore, no

L'amore mio non può

Disperdersi nel vento, con le rose

Tanto è forte che non cederà

Non sfiorirà

Io lo veglierò

Io lo difenderò

Da tutte quello insidie velenose

Che vorrebbero strapparla al cuor

Povero amor

Forse te ne andrai

D'altre donne le carezze cercherai

Ahimè, e se tornerai

Già sfiorita ogni bellezza troverai

In me

Ma l'amore no

L'amore mio non può

Dissolversi con l'oro dei capelli

Fin ch'io vivo sarà vivo in me

Solo per te"