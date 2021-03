Buon compleanno Stefano Accorsi: su Sky la maratona per i 50 anni

Il 2 marzo taglia il traguardo del mezzo secolo quello che è senza dubbio uno degli interpreti italiani più apprezzati degli ultimi decenni: per l’occasione, a partire dalle 12.50, su Sky Cinema Uno vanno in onda sei dei suoi migliori film

Martedì 2 marzo Stefano Accorsi compie 50 anni : per l’occasione, Sky Cinema Uno ha deciso di dedicare una vera e propria maratona di film all’attore protagonista dell’amatissima serie tv 1992 e dei suoi “sequel”, 1993 e 1994 . A partire dalle 12.50, quindi, potremo assistere a sei dei suoi film più amati, così da poter apprezzare una volta di più il talento di quello che è senza dubbio uno degli interpreti più importanti del cinema italiano recente (che peraltro, sempre per l’occasione, sarà ospite speciale di 100X100 Cinema).

Nel 1991, appena ventenne, Stefano Accorsi esordiva su un set cinematografico diretto nientemeno che dal Maestro Pupi Avati, che intuì il suo talento e lo volle in Fratelli e sorelle. La vera popolarità arrivò però cinque anni più tardi con Jack Frusciante è uscito dal gruppo, adattamento dell’omonimo romanzo generazionale di Enrico Brizzi, e da allora l’attore classe 1971 originario di Bologna non si è più fermato.

Il “calcio di inizio” è affidato a Radiofreccia di Luciano Ligabue, qui al suo esordio come regista. Questa pellicola del 1998 ha consentito ad Accorsi di aggiudicarsi il primo David di Donatello come Miglior attore protagonista (il secondo arriverà diciotto anni dopo per Veloce come il vento, a fronte di ben sette candidature complessive). La storia, scandita da una colonna sonora d’eccezione, è quella di una radio libera che, a metà degli anni ’70, guadagna popolarità grazie al suo deejay di punta, Ivan Benassi detto Freccia, la cui vita verrà però stravolta dalla tossicodipendenza.



A seguire è la volta di L’ultimo bacio (2001) di Gabriele Muccino, pellicola con un cast corale di quelli veramente d’eccezione che include Giovanna Mezzogiorno, Martina Stella, Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino, Stefania Sandrelli e Sergio Castellitto. Protagonista assoluto è in ogni caso Stefano Accorsi, qui nei panni del quasi trentenne Carlo, in attesa del primo figlio dalla fidanzata Giulia, ma alle prese con una pericolosa infatuazione per la diciottenne Francesca.