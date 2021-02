Zack Snyder sta pensando di fare un film su Re Artù

La figura centrale delle leggende che costituiscono il cosiddetto ciclo bretone (o ciclo arturiano, appunto) starebbe stimolando il regista statunitense, di cui a marzo vedremo “Justice League: Director's Cut” sulla piattaforma on demand HBO Max. Sarà il leggendario condottiero britannico a essere raccontato nella prossima fatica cinematografica di Snyder?

Lunga vita a Zack Snyder, strizzando l’occhio al tipico augurio rivolto al mitico re. Stiamo parlando di Artù (Lunga vita a Re Artù!), il leggendario condottiero britannico che avrebbe difeso la Gran Bretagna dagli invasori sassoni tra la fine del V e l'inizio del VI secolo, almeno stando alle storie e ai romanzi medievali.

Il regista statunitense, di cui a marzo vedremo Justice League: Director's Cut sulla piattaforma on demand HBO Max, non disdegna affatto l’idea di poter raccontare la figura di King Arthur, come avrebbe dichiarato durante il press tour per il suo Zack Snyder's Justice League. "Sto lavorando a qualcosa, ma vedremo... Stavo pensando a qualche retelling, un nuovo e più fedele adattamento del concept mitologico arturiano. Ma vedremo. Forse arriverà il suo momento”, ha affermato Snyder, come riporta il magazine Empire. Per ora niente di certo se non la speranza di vedere Re Artù raccontato dal regista di Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) e Justice League (2017), di cui a partire dal 18 marzo vedremo l'attesissima Director's Cut.

Chi è Re Artù

approfondimento Jack Snyder's Justice League: il trailer Lo chiamiamo quasi sempre Re Artù ma in verità non sappiamo se sia stato re o meno. E neanche se sia realmente esistito: la sua esistenza storica è discussa e contestata dagli storici moderni. Questo leggendario condottiero britannico avrebbe difeso la Gran Bretagna dagli invasori sassoni, da quel che ci raccontano le storie e i romanzi medievali. I dettagli della sua vita sono invece soprattutto frutto di invenzioni letterarie e di caro vecchio folclore popolare.

Le fonti che ci parlano di Artù sono gli Annales Cambriae, la Historia Brittonum e gli scritti di Gildas di Rhuys. Nelle citazioni più antiche così come nei testi in gallese, non viene mai definito re, ma dux bellorum (lett. "condottiero delle guerre"). Altri antichi testi in gallese lo definiscono ameraudur (lett. "imperatore"), prendendo in prestito la parola dal latino che potrebbe tuttavia significare anche "signore della guerra". La cosa certa è che sia tratta della figura centrale di tutte quelle leggende che fanno parte della materia di Bretagna, detta anche ciclo bretone o ciclo arturiano appunto. Qui Artù è presentato come Re e non come un re qualunque: viene descritto come la figura del monarca ideale, motivo per cui questo personaggio ha riscosso un successo strepitoso, diventando uno dei nomi più celebri del medioevo e in generale della storia.