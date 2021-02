Sky Cinema Collection – Gangster, largo ai nemici pubblici numero uno

Non sono da meno Scarface , sempre di De Palma, con Al Pacino nei panni di un esule cubano che arriva ai vertici del narcotraffico, e Quei bravi ragazzi , in cui Martin Scorsese racconta in maniera magistrale la malavita a stelle e strisce con l’aiuto di Robert De Niro, Ray Liotta e Joe Pesci (quest’ultimo premiato agli Oscar come Miglior attore non protagonista).

Sky Cinema Collection – Gangster si fregia inoltre di una serie di film supercult del calibro di The Untouchables – Gli intoccabili , il gangster movie di Brian De Palma incentrato sugli uomini che fermarono Capone, con un cast straordinario che include Kevin Costner, Robert De Niro e Sean Connery (premiato con l’Oscar e il Golden Globe per il Migliore attore non protagonista).

approfondimento

30 anni fa Quei Bravi Ragazzi: l'enciclopedia dei film di gangster

E poi ancora: il capolavoro C’era una volta in America di Sergio Leone, in versione estesa e restaurata; il film-simbolo di Quentin Tarantino, Pulp Fiction, con cui il regista influenzò per sempre l’immaginario contemporaneo; American Gangster di Ridley Scott, con Denzel Washington a interpretare il celebre trafficante di eroina Frank Lucas. E questo giusto per citarne alcuni.



Tutti i titoli parte della programmazione di Sky Cinema Collection – Gangster sono disponibili anche On Demand nella collezione Gangster (tranne The Untouchables – Gli intoccabili e Four Brothers – Quattro fratelli), assieme a una serie di film di Premium Cinema come Hunter’s Prayer – In fuga e Quel bravo ragazzo.