Salma Hayek ha ricordato il disagio che ha provato sul set del film Desperado (1995) di Robert Rodriguez quando le è stato chiesto di girare una scena di sesso assieme al collega Antonio Banderas. L’attrice l’ha rivelato nel corso di una recente intervista concessa al podcast The Expert con Dax Shepard e Monica Padman, confessando che quella scena l’ha profondamente turbata. Non si trattava di una sequenza di cui era a conoscenza al momento della lettura del soggetto perché la scena non faceva parte dello script originale del secondo capitolo della trilogia firmata da Rodriguez, quella con protagonista il Mariachi interpretato da Banderas.

L’attrice ha sottolineato come il regista Robert Rodriguez e il protagonista Antonio Banderas si siano comportati in maniera gentilissima con lei, da veri gentiluomini insomma.



La moglie di Robert Rodriguez, la produttrice del film, Elizabeth Avellán, era ai tempi intima amica di Salma Hayek quindi le è stato riservato un trattamento pure di amicizia oltre che di cortesia professionale.

E la versatilità di Robert Rodriguez di cui la Hayek ha parlato durante l'intervista, quella per cui saprebbe fare di tutto sul set (da registrare il suono a fare l’operatore di macchina) avrebbe reso le cose più facili.

Il set è stato quindi chiuso, facendo rimanere in studio solo lei, il co-protagonista, il regista e sua moglie.



Nonostante siano stati tutti gentili, non ci sia stata pressione nei suoi confronti e si sentisse in qualche modo tra amici, il disagio è comunque rimasto. La Hayek ha ammesso di aver incominciato a "a singhiozzare”, ripetendo "non so se riesco a farcela" e "ho paura".

Uno dei motivi di quella sua paura sarebbe stato lo spirito libero di Banderas: "Lui è stato un vero gentleman, molto carino e ancora oggi siamo ottimi amici. Ma all'epoca era molto libero. Mi spaventava perché per lui quella scena non era niente... e mi ha spaventato perché non ero mai stata di fronte a qualcuno come lui in quella situazione. Ho cominciato a piangere e lui: Oh mio Dio, mi fai sentire malissimo. Ero così imbarazzata del fatto che mi sono messa a piangere…”, ha spiegato Salma Hayek.