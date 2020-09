Salma Hayek, bella anche senza trucco e con capelli grigi

L'attrice messicana si mostra al naturale in un selfie su instagram. Il commento sotto la foto: "I capelli bianchi della saggezza"

Bella al naturale, e senza trucco. A 54 anni. L'attrice messicana Salma Hayek, messicana candidata all'Oscar nel 2003 come miglior attrice per "Frida", ha scelto di essere se stessa, oltre che nella vita, anche sui social. Mostra i suoi lineamenti di donna matura ma sensuale, naturale e viva. Senza artifici, né finzioni. Così come sui capelli. La Hayek non si vergogna della sua ricrescita, lascia che sia parte della sua esperienza di donna. Il commento sotto la foto è eloquente: "I capelli bianchi della saggezza".

L'attrice è sempre stata impegnata nelle cause umanitarie, contagiando anche suo marito, François-Henri Pinault, amministratore delegato di Kering, uno dei nomi simbolo del settore del lusso a livello mondiale. Un lavoro, quello per il sociale, che va di pari passo con quello di attrice, e che la Hayek non ha mai lasciato indietro.