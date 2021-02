Old: i primi teaser del thriller di M. Night Shyamalan

Il regista di The Village, Unbreakable - Il predestinato, Signs, Lady in the Water, The Visit e Glass ha pubblicato sul proprio profilo Twitter le prime immagini del suo attesissimo thriller. Il trailer ufficiale verrà presentato domenica 7 febbraio, durante il Super Bowl

Il regista M. Night Shyamalan ci ha voluto dare un primo assaggio del suo Old, l’attesissimo thriller da lui scritto, diretto e prodotto con protagonisti Gael García Bernal, Eliza Scanlen e Thomasin McKenzie.

Sul suo profilo Twitter il regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico indiano naturalizzato statunitense ha appena pubblicato le prime immagini della pellicola, offrendoci due teaser brevi ma che comunque già hanno in nuce tanto di ciò che vedremo.



Per saperne di più dovremo aspettare due date, rispettivamente la prima e la seconda tappa con cui ci avventureremo nel viaggio di Old (che appunto di viaggio parla). Il primo step per goderci qualche immagine e notizia in più è fissato per domenica 7 febbraio, in serata (ora statunitense) dato che il trailer ufficiale sarà presentato durante il Super Bowl. Per vederlo in sala (o in streaming che sia, dati i tempi pandemici in cui l’on demand fa da padrone) bisognerà invece aspettare l’estate: l’uscita del film, prodotto dalla Universal Pictures, è prevista per il prossimo 23 luglio.

Ecco il primissimo teaser, pubblicato poche ore fa da M. Night Shyamalan su Twitter:



Old, il nuovo film di M. Night Shyamalan

Il primo dei due teaser che il regista ha postato su Twitter è molto breve e mostra un nucleo familiare composto da padre, madre e figlio piccolo a bordo di un camper, in partenza verso un posto esotico (si presume per le vacanze estive).

In soli 6 secondi, complice un montaggio ben calibrato e una colonna sonora che già riassume bene il livello di ansia e suspense che andremo a respirare a pieni polmoni (il solito regalo che ci fa Shyamalan, insomma), il teaser preannuncia quella fattura di qualità premium a cui il regista indiano naturalizzato statunitense ci ha abituato negli anni.

A parte una battuta del bambino, non ci sono parole eloquenti se non un cartello che recita “It’s only a matter of time”, che significa “è solo questione di tempo”. Appena leggerete la trama del film nel prossimo paragrafo, capirete quanto questa manciata di poche parole sia significativa...

La trama di Old

Le pagine della graphic novel, infatti, fanno emergere una storia coinvolgente e piena di colpi di scena il cui fulcro è una spiaggia paradisiaca. Non semplice location, non mero scenario ma vera e propria protagonista, almeno tanto quanto lo è l’isola in Lost, per intenderci. Questo lido idilliaco cela un segreto oscuro e sovrannaturale: fa invecchiare precocemente (e molto velocemente) le persone che ne toccano la sabbia. L’opera fumettistica originale segue le vicende piene di suspense di un gruppo di ragazzi e di adulti che si ritrovano su questa spiaggia maledetta. Protagonisti che sono destinati a una fine imminente causata dall’invecchiamento che questo luogo inspiegabilmente provoca. L’adattamento cinematografico di M. Night Shyamalan si concentrerà presumibilmente sulla famigliola i cui padre e madre sono rispettivamente interpretati da Gael García Bernal ed Eliza Scanlen, come i due teaser rivelati su Twitter ci fanno intendere.



Anche il secondo teaser dura solo 6 secondi e, a parte una breve battuta della moglie interpretata da Eliza Scanlen, non ha parole se non quelle del messaggio finale, un vero e proprio memento mori: “è solo questione di tempo”. Qui la spiaggia è mostrata in tutto il suo splendore, ammaliante come una sirena di Odisseo e allo stesso modo letale se ci si avvicina, incantati là (lontano da Itaca) dalla bellezza e qua invece dal panorama mozzafiato.



Il cast di Old

Altri 3 teaser in arrivo prima del trailer?

Si tratta dunque di un countdown e il conto alla rovescia finirà proprio domenica sera, momento in cui il trailer verrà proiettato in anteprima nel bel mezzo dell’evento degli eventi: il SuperBowl.

La carriera del regista M. Night Shyamalan

È curioso il fatto che - proprio come Hitch siglava i propri film con una fugace apparizione di se medesimo - anche M. Night Shyamalan si ritagli di volta in volta dei camei (un po’ più corposi rispetto a quelli del maestro).

La sua filmografia è caratterizzata da titoli che hanno avuto alterne fortune, con qualche insuccesso dopo la sua golden age tra il 2000 e il 2004.

Quel periodo aureo durato quattro anni ha visto uscire capolavori come Unbreakable - Il predestinato, Signs e The Village.