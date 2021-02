Emma Stone sarà una "Frankenstein al femminile" nel film Poor Things

Le prime indiscrezioni ci offrono uno sguardo sulla trama di Poor Things, vagamente riconducibile al capolavoro di Mary Shelley. Bella è una ragazza incinta che, per sfuggire al marito violento, finisce per affogare. Tornerà in vita grazie al trapianto che inserirà in maniera rivoluzionaria il cervello della figlia che portava in grembo al posto del suo.

La carriera di Emma Stone



Emily Jean Stone, meglio conosciuta come Emma Stone, è una delle più famose attrici statunitensi degli ultimi anni.



Nel 2017 ha vinto l'Oscar alla miglior attrice per la sua interpretazione nel film La La Land, dopo essere stata candidata all’ambita statuetta già nel 2015 e nel 2019 (Oscar per la migliore attrice non protagonista) per i suoi personaggi da chapeau interpretati rispettivamente nei film Birdman e La favorita.



Il ruolo di Mia Dolan nel pluripremiato film musicale La La Land è quello che le ha fatto vincere una vera e propria pioggia di riconoscimenti. Oltre all’Oscar, la Stone si è portata a casa la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile alla 73ª Mostra del cinema di Venezia, il Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale, lo Screen Actors Guild Award per la migliore attrice cinematografica e il BAFTA alla migliore attrice protagonista.



L’ultima pellicola a cui ha partecipato è Zombieland - Doppio colpo, l’horror-action diretto da Ruben Fleischer nel 2019 come sequel della pellicola del 2009 Benvenuti a Zombieland (a cui già aveva preso parte nei panni di Wichita/Krista)