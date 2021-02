Behind the Mask: il trailer del documentario sui supereroi Marvel

Un’analisi del concetto d’identità nei fumetti dagli anni ’60 a oggi. Documentario disponibile dal 12 febbraio 2021 Condividi:

È stato diffuso il trailer dell’atteso documentario “Marvel’s Behind the Mask”. Un titolo che farà gola ai fan dei supereroi Marvel, che potranno apprezzarlo a partire dal 12 febbraio 2021, quando verrà aggiunto al catalogo di Disney +.

Un nuovo titolo che consente di comprendere in maniera approfondita quale sia la storia che ha portato alla nascita di determinati personaggi, divenuti ormai iconici. Un processo che ha avuto inizio con "Marvel 616" e che Disney porta avanti in questo nuovo capitolo. Fan, supereroi e creatori coinvolti in un'analisi esaltante, che porrà la lente d'ingrandimento sulla nascita di Spider-Man, Capitan America, Ms Marvel, Black Panther e molti altri.

Behind the Mask, la trama Il documentario vanta contributi di personaggi del calibro di Joe Quesada, Nicole J. Georges, Larry Hama, Kelly Sue DeConnick, Christopher Priest, Tony Isabella e Ivan Velez Jr., tra gli altri. Diretto da Michael Jacobs e prodotto da Marvel New Media e Tarmac Creative. Ecco la sinossi ufficiale di "Behind the Mask". Il concetto di identità segreta è sempre stata una componente essenziale del mondo dei supereroi, a partire dai primi fumetti. Stesso discorso per i villain. Si conduce una "vita normale", almeno il più possibile, fino a quando non si entra in azione. I personaggi mascherati hanno avuto un grande impatto su intere generazioni di appassionati, a partire dagli anni '60. Per decenni autori e artisti hanno esplorato il concetto di identità. Nelle pagine dei fumetti sono state proposte rappresentazioni del mondo esterno, analisi della sua evoluzione e, al tempo stesso, un riflesso di chi siamo davvero.