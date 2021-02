La data d’uscita di Those Who Wish Me Dead , il nuovo film con protagonista Angelina Jolie , è fissata per il 14 maggio. L’attesissimo thriller diretto da Taylor Sheridan sarà distribuito da Warner Bros. e dunque uscirà contemporaneamente nelle sale e sul servizio di streaming HBO Max.

Those Who Wish Me Dead è co-sceneggiato dallo stesso regista Taylor Sheridan assieme a Michael Koryta e Charles Leavitt e si basa sull'omonimo romanzo del 2014 di Michael Koryta.

Those Who Wish Me Dead è un cocktail di tante prelibatezze cinematografiche che si rivela inebriante e ben "shakerato". Spogliandosi dei soliti stereotipi di genere e forte di una sceneggiatura davvero notevole, questa nuova prova regista di Taylor Sheridan promette grandi entusiasmi.

Tutti gli occhi sono chiaramente puntati su di lei, la divina Angelina Jolie che veste i panni della protagonista Hannah Faber. Ma il cast di Those Who Wish Me Dead include tanti altri nomi eccellenti di Hollywood e non solo: ci sono i britannici Nicholas Hoult e Jake Weber, gli statunitensi Tyler Perry, Jon Bernthal, James Jordan e Tory Kittles e l’irlandese Aidan Gillen.

Il regista Taylor Sheridan



approfondimento

I segreti di Wind River, il film di Taylor Sheridan

Taylor Sheridan è un attore, sceneggiatore e regista statunitense che vediamo alla sua terza prova regista, dopo l’esordio del 2011 con Vile e l’acclamato I segreti di Wind River del 2017.



Ha incominciato la sua carriera da attore a metà degli anni Novanta debuttando sul piccolo schermo in serie televisive come Walker Texas Ranger, La signora del West e Party of Five.



Dal 2005 al 2007 ha interpretato il ruolo di Danny Boyd nella serie televisiva Veronica Mars, dopodiché è divenatato popolare nei panni del vice sceriffo David Hale nelle prime tre stagioni della serie televisiva Sons of Anarchy.



Nel 2015 esordisce come sceneggiatore, firmando per Denis Villeneuve lo screenplay di Sicario grazie a cui ottiene una candidatura ai Writers Guild of America Award.



Con la sceneggiatura di Sicario, Sheridan dà il via a una trilogia che tratta la tematica della moderna frontiera americana, con Hell or High Water come secondo capitolo e I segreti di Wind River come terzo e ultimo.



Ha ottenuto una nomination all'Oscar per la sua sceneggiatura di Hell or High Water, il neo-western del 2016 con protagonisti Chris Pine, Ben Foster e Jeff Bridges.

Il suo ultimo film da regista, I segreti di Wind River (considerato il suo vero debutto alla regia, se si eccettua il suo primissimo approccio con Vile del 2011), è stato insignito del premio come miglior regista nella sezione Un certain regard al Festival di Cannes.