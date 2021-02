Il Festival di Venezia sbarca a Seoul con 7 film

Sette film italiani della 77esima Mostra del Cinema di Venezia 2020 formano il programma della nona edizione di Venice in Seoul . La rassegna avrà luogo da domani al 10 febbraio 2021 alla Cinemathe'que Seoul Art Cinema, organizzata dalla Biennale di Venezia in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Seoul.

Alla nona edizione di "Venice in Seoul" partecipano, dal Concorso di Venezia 77, Padrenostro di Claudio Noce, per il quale Pierfrancesco Favino ha ottenuto la Coppa Volpi, e Le sorelle Macaluso di Emma Dante. Saranno inoltre presentati sia il film di apertura della Mostra, Lacci di Daniele Luchetti, sia il film di chiusura, Lasciami andare di Stefano Mordini, entrambi Fuori concorso al Lido, come anche Assandira di Salvatore Mereu e il documentario La verità su La dolce vita di Giuseppe Pedersoli. Sarà infine presentato il film acclamato come una delle rivelazioni del giovane cinema

italiano, I predatori di Pietro Castellitto, Premio Orizzonti per la migliore sceneggiatura.