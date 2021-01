Le votazioni per scegliere il nuovo membro saranno aperte dalle ore 18 di oggi e sarà possibile esprimere una sola preferenza per uno dei dieci candidati Condividi:

Sarà un'elezione popolare a decidere i futuri X-Men. La "Election of the X-Men" stabilirà chi sarà l'ultimo componente della squadra formata da Ciclope e Jean Grey.

Marvel, l'ultimo degli X-Men approfondimento X-Men, Hugh Jackman festeggia i 20 anni con un video backstage Nell'ultimo capitolo di X-Men avevamo lasciato Ciclope e Jean Grey intenti a formare una nuova squadra, il cui ultimo componente sarà scelto dagli abitanti di Krakoa. In realtà Marvel Comics ha rivelato che la scelta spetterà ai lettori tramite l'"Election of the X-Men". Il vincitore, quindi, verrà poi indicato come scelta degli abitanti dell'isola. “La prima elezione in assoluto degli X-Men è qui!” si legge sul sito ufficiale della Marvel. “A partire da domani (oggi, ndr) fino al 2 febbraio, i fan possono votare su Marvel.com/xmenvote per determinare il membro finale della prima squadra di X-Men dell'era Krakoan e una delle squadre più iconiche nell'universo Marvel. Come rivelato in X-MEN # 16, Ciclope e Jean Gray hanno condiviso la necessità di una nuova squadra di X-Men per proteggere la nazione mutante di Krakoa e combattere per conto del genere mutante. Da allora sono state accettate numerose nomination... ma l'ultimo membro degli X-Men è ora nelle tue mani!”. Ecco allora come partecipare alla votazione. Basta andare su Marvel.com/xmenvote ed esprimere un voto una sola volta. “I risultati delle elezioni, insieme all'intero team X-Men, saranno svelati durante il Gala Hellfire nei fumetti Marvel questo giugno. I risultati saranno completamente determinati dai tuoi voti, quindi condividi il tuo voto e la campagna per i tuoi X-Men preferiti usando #XMenVote, e resta sintonizzato su Marvel.com e sui canali social della Marvel per aggiornamenti regolari sui sondaggi Krakoan”.

Election of the X-Men, i candidati Ecco allora chi sono i candidati dell'Election of the X-Men tra i quali è possibile scegliere. Banshee, vero nome è Sean Cassidy. È un supereroe mutante che come potere ha un "urlo sonico", in grado di ferire chi ne viene colpito causandogli anche disturbi psichici. La sua capacità gli permette anche di volare. Polaris, il cui vero nome è Lorna Dane, è una mutante capace di controllare il magnetismo quasi come lo storico avversario degli X-Men, Magneto, di cui è figlia. Forge è un nativo americano, sia mutante che mago, sia inventore che guerriero ed è parte uomo e parte macchina. Boom-Boom, uno dei tanti nomi di Tabitha Smith. Mutante in grado di creare sfere gialle di pura energia che esplodono con forza distruttiva.

Tempo è una mutante afro-americana. Può manipolare il tempo: è in grado di rallentare o fermare i suoi avversari e accelerare sé stessa o i suoi compagni di squadra. Cannonball, vero nome Samuel "Sam" Zachary Guthrie, mutante capace di generare energia termo-chimica e di rilasciarla attraverso l'epidermide. Questo gli permette di volare a grandi altezze e velocità proprio come un razzo. Sunspot, vero nome Roberto "Bobby" da Costa, è un mutante brasiliano che possiede l'abilità di assorbire le radiazioni solari ed incanalarle in potenti raffiche di energia.

