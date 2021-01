Raya e l'ultimo drago, il nuovo trailer del film Disney

approfondimento

Dumbo, Peter Pan e Aristogatti vietati ai minori di 7 anni da Disney

E’ online l’ultimo film originale dell’attesissima avventura di Raya e che farà il suo debutto sia al cinema che sulla piattaforma streaming Disney+ a partire dal 5 marzo.

Anche questo film ha subito un rinvio a causa del Covid-19 (GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI). Era infatti inizialmente previsto per il 25 novembre 2020. Un titolo che sta già parlare di sé ed entusiasma i fan, fin dalla diffusione delle prime notizie diffuse della pellicola. Lo stile d’animazione ricorda in parte quello di “Oceania” e, non a caso, il film è supervisionato proprio dal produttore Osnat Shurer, coinvolto in quel progetto. A questi si aggiungono i registi Don Hall e Carlos Lopez Estrada, coadiuvati dai co-registi Paul Briggs, story artist noto soprattutto per il suo lavoro di “Frozen”, pronto al proprio debutto in questa nuova veste, e John Ripa.