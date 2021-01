I Delitti del Barlume: Tana libera tutti, un'indagine in lockdown

Tra improbabili samurai e fascinose insegnanti di spagnolo, tra social e videochiamate, la seconda storia de I Delitti del Barlume è una originale commedia gialla che gioca con ironia con i limiti imposti dalla quarantena Condividi:

approfondimento I Delitti del Barlume: Corrado Guzzanti, tra zoom e convivenze forzate “Lo sentite il rumore delle onde sotto il vostro bar preferito e il vento che vi scompiglia i capelli? Bene: basterà ordinare i nostri birrini o sprizzini o succhini e insieme a questi vi porteremo direttamente a casa vostra il profumo del vostro amato Barlume”. Parola di Beppe Battaglia (Stefano Fresi), che sulle orme delle “Bollicine” di Vasco Rossi apre la puntata (QUI LO SPECIALE ) con un “Piccolo Spazio Pubblicità”. Perché la Quarantena è sbarcata a Pineta. Quindi, anche nell’amena e ridente località balneare impera il lockdown, sicché, ogni locale deve adeguarsi alla legge dell’asporto e delle e consegne a domicilio. E l’importante è possedere la banda larga, la fibra, al limite un dopino 56K e soprattutto un vincente marketing creativo, sempre che ognuno si faccia i giga propri. Se nella prima storia, 2Mare Forza Quattro”, l’emergenza Covid (QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) era il palo della Banda, insomma un comprimario, in “Tana libera tutti”, il Virus è il boss, il mammasantissima che impone a tutti di starsene chiusi in casa. Con acume, tatto e tanta ironia, la produzione Sky riesce a divertire, sfornando un giallo che sfuma nella commedia, ai tempi della pandemia. Per usare le parole di Charlie Chaplin: “Ridere fa bene, ridere degli aspetti più sinistri della vita persino della morte.” Non a caso questo episodio de I Delitti del Barlume ruota intorno a Paolo Pasquali, il personaggio interpretato dal grandissimo Corrado Guzzanti, forse il più esilarante di tutti

approfondimento Lucia Mascino racconta a Sky TG24 le nuove storie del "BarLume" Come in un puzzle, e al ritmo mozartiano di un’opera buffa (adagio, ma con brio) tutti i tasselli del puzzle trovano il loro posto e l’enigma, infine verrà risolto. Questa volta il merito va diviso tra tutti i personaggi del Barlume. A partire dagli immarcescibili componenti del quartetto uretra, ovvero Aldo, Pilade, Gino ed Emo. Gli arzilli vecchini si cimentano addirittura nella lettura degli ideogrammi giapponesi, incisi su una katana, la letale spada cara ai Samurai e alla “Sposa di Kill Bill”. Ma senza il prezioso aiuto della Tizi (Un’Enrica Guidi sempre più in parte) il rebus sarebbe rimasto insoluto. La volitiva mamma del piccolo Ampelio non sarà un Iginio Massari quando si tratta sformare torte deliziose, tuttavia alle prese con i I kanji, l’Afrodite di Pineta non ha nulla da invidiare a Marco Malvaldi, che il giapponese lo parla davvero- E anche la polizia non resta a guardare. Nonostante la commissaria Vittoria Fusco sia “ai domiciliari” a causa dei comportamenti impropri di Tassone che nel precedente episodio l’abbracciata vigorosamente, l’inchiesta procede, mentre Cioni e Govoni fanno del loro meglio o del loro peggio che poi è lo stesso) Il Viviani e Beppe mettono a servizio le loro competenze informatiche. Insomma il colpevole alle ore contate.