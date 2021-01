Auguri David Lynch: cinque film da (ri)vedere per celebrare un genio

Mercoledì 20 gennaio compie 75 anni il regista, sceneggiatore e artista autore americano. Ecco 5 titoli che riassumono il mondo del cineasta di Missoula Condividi:

Mercoledì 20 gennaio compie 75 anni il regista, sceneggiatore e artista David Lynch, recentemente insignito dell’Oscar® alla carriera consegnato nell’edizione 2020. Per l’occasione, Sky Cinema Due gli dedica la programmazione serale con due film: il road movie con Nicolas Cage, Laura Dern e Willem Dafoe Cuore selvaggio (che fece ottenere a Lynch la Palma d’oro a Cannes) e il mystery thriller denso di enigmi e oscurità Strade perdute con Patricia Arquette e Bill Pullman. Per avvicinarci a questo compleanno d’eccezione, abbiamo preparato un breve percorso, in rigoroso ordine cronologico, mirato a ricordare cinque tappe imperdibili nella carriera del regista.

David Lynch

The Elephant Man (1980) approfondimento "I segreti di David Lynch": la recensione Tratto dalla vera e struggente storia di Jonathan Merrick, il secondo lavoro di David Lynch è ancora oggi il film più umano e fiabesco della sua carriera. Restaurato lo scorso anno in occasione del quarantesimo anniversario, The Elephant Man non ha perso un grammo della sua magica grazia e del suo spessore satirico. John Hurt è semplicemente perfetto nei pani di un freak costretto ai margini della società e accudito da un dottore (Anthony Hopkins) pronto a rischiare tutto pur di andare oltre le apparenze. Lynch dirige con mano sicura e sguardo sinceramente commosso, aiutato anche da un bianco e nero sinuoso ed elegante che dona alla pellicola un’aura ancor più incantata. Il film ottenne otto nomination agli Oscar ma non vinse alcun premio.

Velluto blu (1986) approfondimento David Lynch ha aperto un negozio di t-shirt online Dopo il disastro produttivo e commerciale del suo film precedente, Dune (1984), David Lynch torna a dirigere un film più personale che in poco tempo diventerà un vero e proprio cult. Velluto blu contiene molte, se non tutte, le ossessioni del regista. Ambientato nella perfetta e curata provincia statunitense, è proprio lì che il perturbante e il lugubre sono di casa: una facciata ipocrita e colorata che nasconde al suo interno il marcio di una società sull’orlo del baratro. Un film fortemente onirico e dal fascino perverso che restituisce a tutto tondo l’anima del suo regista.

Velluto Blu

Cuore selvaggio (1990) approfondimento Cuore Selvaggio di David Lynch, un amore che brucia da 30 anni A cavallo tra il cinema libero e vivace degli anni Settanta e quello più macho e laccato degli anni Ottanta, Cuore selvaggio inaugura un decennio che sarà di fondamentale importanza nella carriera di Lynch. Il film è uno spasso, tra personaggi borderline (impossibile dimenticarsi di Willem Dafoe) e sequenze dall’alto tasso parodistico e barocco (il finale su tutti). Sin dalla sua prima proiezione al Festival di Cannes, la pellicola divise profondamente e in molti urlarono allo scandalo quando la giuria presieduta da Bernardo Bertolucci lo incoronò con la Palma d’oro.

Cuore Selvaggio - ©Getty

Strade perdute (1997) approfondimento Twin Peaks 3 David Lynch parla del finale e del futuro Probabilmente il film più ipnotico della carriera di David Lynch, Strade perdute è un’operazione seducente, ricca di colpi di scena e dall’andamento circolare. A cavallo tra i frenetici film degli anni Novanta e le operazioni più concettuali e teoriche dei primi anni Duemila, la pellicola è un viaggio notturno assai ispirato dove la contaminazione musicale e letteraria (il film è stato scritto da Lynch insieme a Barry Gifford, lo scrittore del romanzo da cui il regista trasse precedentemente Cuore selvaggio) restituisce il disorientamento dovuto allo sdoppiamento dell’identità. Bill Pullman e Patricia Arquette non si dimenticano.

Strade Perdute - IPA/Fotogramma