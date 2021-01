Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 18 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 18 gennaio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



I delitti del BarLume, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Ennesimo appuntamento con la nota serie tv crime comedy con Filippo Timi e Stefano Fresi.

L’amour flou – Come separarsi e restare amici, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Una commedia sulla separazione tratta dalla storia vera di due registi francesi. Una coppia, pur separandosi, escogita una soluzione per restare con i figli.

L’amore all’improvviso – Larry Crowne, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Tom Hanks e Julia Roberts in una commedia romantica. Un uomo, licenziato, decide di iscriversi al college.

Asso, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Commedia storica con Adriano Celentano. Un giocatore di poker viene ucciso ma torna in vita per trovare marito alla sua vedova.

Film romantico da vedere stasera in tv



Piccole donne, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Ennesimo remake cinematografico del capolavoro letterario Piccole Donne, con Emma Watson e Florence Pugh.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Amore all’improvviso, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Alec Baldwin e Demi Moore in una storia romantica. Un vedovo cieco ritrova la felicità dopo l’incontro con un’altra donna.

Taking chance – Il ritorno di un eroe, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Kevin Bacon nella vera storia di un colonnello che si offre per riportare in patria la salma di un giovane soldato ucciso in Iraq.

Cappuccetto Rosso Sangue, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Rifacimento cinematografico della storia di Cappuccetto Rosso, con Amanda Seyfried e Gary Oldman.

Film di azione da vedere stasera in tv



Big game – Caccia al presidente, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Samuel L. Jackson interpreta il presidente degli Stati Uniti che, sopravvissuto a un attentato, incontra un ragazzino che lo aiuterà a sopravvivere.

La fratellanza, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Nicolaj Coster-Waldau in un action carcerario. Un broker di Wall Street entra a far parte di un pericolo gruppo di detenuti violenti.

I mercenari 3, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Terzo film della notissima saga action con Sylvester Stallone, Mel Gibson, Ronda Rousey e Jason Statham.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Batman, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Primo film sul crociato di Gotham a firma Tim Burton, con Michael Keaton e Jack Nicholson protagonisti.

Un elfo per amico, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film per la famiglia ambientato a Mosca. Una madre e una figlia si trasferiscono in un’abitazione in cui è presente un elfo.

Film thriller da vedere stasera in tv



Un bacio prima di morire, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Matt Dillon, Sean Young e Max Von Sydow in un thriller. Uno psicopatico arrivista seduce e poi uccide una donna inscenandone il suicidio.

I programmi in chiaro



Mina Settembre, ore 21:25 su Rai 1

Serie Tv con Serena Grande tratta dai romanzi dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni.

Stasera tutto è possibile, ore 21:20 su Rai 2

Comedy show condotto da Stefano De Martino e con la presenza di tantissime sfide e gag.

Report, ore 21:00 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4

Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

I mercenari 2, ore 21:20 su Italia 1

Secondo film della saga action con attori del calibro di Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme e Jason Statham.

Schegge di paura, ore 21:15 su La7

Thriller processuale con Richard Gere e un esordiente Edward Norton. Un avvocato deve difendere un chierichetto dall’accusa di omicidio.

Il Codice Da Vinci, ore 21:30 su TV8

Film di Ron Howard tratto dal noto romanzo di Dan Brown, con protagonista Tom Hanks.

Ammutta Muddica, ore 21:15 su Nove

Aldo, Giovanni e Giacomo in uno dei più recenti spettacoli teatrali, per la regia di Arturo Brachetti.