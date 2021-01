I Delitti del BarLume, arriva la seconda storia: “Tana Libera Tutti”

Anche a Pineta è scattato il lockdown e le convivenze forzate si fanno sempre più difficili. Intanto c’è un nuovo caso da risolvere, ma la Fusco è in quarantena… In prima TV lunedì 18 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno. Disponibile anche on demand su Sky e NOW TV

approfondimento

I Delitti del BarLume, il cast e i personaggi delle nuove storie

Secondo appuntamento con le nuove storie de I DELITTI DEL BARLUME, la produzione Sky Original coprodotta con Palomar, con la regia di Roan Johnson. Lunedì 18 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno andrà in onda TANA LIBERA TUTTI (ispirata al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi, editi da Sellerio Editore) disponibile anche in 4K HDR con Sky Q satellite, oltre che on demand su Sky e in streaming su NOW TV, in una collezione dedicata con tutte le storie precedenti.