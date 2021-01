Dal 18 al 23 gennaio "Under the Stars International Film Festival"

Sei giorni di proiezione che iniziano con la visione dei cinque cortometraggi che concorrono per la categoria "Best Short" e che si concludono con la proiezione dei cortometraggi italiani in gara. Ad essere proiettate durante "Under the Stars International Film Festival " saranno opere inedite di registi affermati e indipendenti, italiani e stranieri. Tra attori e registi che partecipano a questa nuova edizione del Festival anche Navid Negahban, noto per "Aladdin" e "Homeland", Cristina Rambaldi, Andrea Bosca interprete della nuova serie "Made in Italy", ma anche Massimiliano Varrese, Violante Placido, Lia Beltrami e Angelo Maggi voce di Tom Hanks, Robert Downey Jr. e Bruce Willis.