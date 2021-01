Scuola di sopravvivenza: Missione safari, è uscito il trailer

Nelle scorse ore Netflix Italia ha condiviso il trailer del film interattivo che debutterà il 16 febbraio 2021 . Il filmato, dalla durata di circa un minuto e mezzo, vede protagonista Bear Grylls in situazioni davvero rischiose; infatti, le immagini ritraggono l’esploratore alle prese con un leone, un babbuino e un Boa constrictor.

Scuola di sopravvivenza: Missione safari, la trama ufficiale

Parallelamente all'uscita del trailer, Netflix Italia ha pubblicato anche la sinossi ufficiale nella didascalia del video, questo il testo: “Una riserva naturale rimane senza elettricità. Bear Grylls deve intervenire, ma ha bisogno del tuo aiuto. La situazione è drammatica: un leone è scappato in direzione di un paese vicino, un babbuino si dirige verso le scogliere e bisogna ripristinare l'elettricità per impedire la fuga di altri animali. Scuola di sopravvivenza: Missione safari arriva in tutto il mondo il 16 febbraio”.

In breve tempo il trailer ha ottenuto numerosi commenti positivi da parte del pubblico contando al momento oltre 8.000 visualizzazioni su YouTube.