Tua per sempre, è uscito il trailer del film

Tua per sempre: il trailer

Tua per sempre è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Jenny Han, l’ultimo della serie To all the boys I've loved before. Dopo le trasposizioni di successo di Tutte le volte che ho scritto ti amo e P. S. Ti amo ancora, distribuiti rispettivamente nel 2018 e nel 2010, Lana Condor e Noah Centineo tornano a rivestire i panni dei protagonisti per la nuova pellicola targata Netflix.

Poche ore fa la piattaforma di streaming ha pubblicato il trailer ufficiale del film riscuotendo immediatamente grandi consensi tanto da contare al momento più di 70.000 visualizzazioni su YouTube.

L’ultimo anno del liceo porta con sé scelte, dubbi, paure e decisioni che non possono far altro che ricadere anche sulle relazioni, ma l’incertezza del futuro è dietro l’angolo, questo il fulcro della trama della pellicola che vedrà Lara Jean e Peter mettersi alla prova.