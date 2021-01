Jeff Bridges: "Il mio tumore si è drasticamente ridotto"

approfondimento

Jeff Bridges compie 70 anni

Stando a quanto riportato dallo stesso artista, il trattamento del cancro starebbe funzionando “magnificamente” e il tumore si sarebbe “drasticamente ridotto“. L'’attore, che si è detto inoltre ottimista sul proprio stato di salute nei suoi ultimi aggiornamenti effettuati a mezzo social. “Il 6 gennaio sono andato a fare una TAC per vedere se il mio nuovo protocollo sta riducendo il mio tumore – ha scritto il premio Oscar – . Si scopre che funziona magnificamente. La cosa si è drasticamente ridotta. Torno a casa euforico per la notizia“. E continua: “Questa cosa del cancro sta provocando sentimenti di preziosità, gratitudine e amore. È contagioso. È contagioso, tutto questo amore è come una specie di virus positivo“.

Già a dicembre, mese in cui ha celebrato il suo 71esimo anniversario di compleanno, aveva dato notizie sulle sue condizioni, dicendo di sentirsi bene e di essersi rasato la testa. Inoltre, aveva presentato a tutti i suoi followers di Instagram un nuovo cucciolo di nome Monty.