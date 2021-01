Nomadland è il miglior film secondo i National Society of Film Critics

La pellicola della regista Chloé Zhao con protagonista Frances McDormand continua a trionfare. Gli ultimi riconoscimenti della lunga lista sono i quattro assegnati dai National Society of Film Critics Awards, tra cui spicca quello come “best picture”

Il film diretto da Chloé Zhao con protagonista Frances McDormand è anche candidato ai Gotham Independent Film Awards (candidato a miglior film e miglior attrice protagonista) e ai San Diego Film Critics Society Awards (per miglior film, miglior regista, miglior attrice protagonista, miglior sceneggiatura non originale e miglior fotografia). I National Society of Film Critics Awards hanno appena premiato la pellicola con quattro riconoscimenti , molto ambiti: quello per il miglior film dell'anno , quello alla migliore attrice protagonista , quello per la migliore regia e quello per la migliore fotografia .

Nomadland continua a fare incetta di premi, ultimi della lista in ordine cronologico i National Society of Film Critics Awards.

Gli altri premi assegnati dai National Society of Film Critics Awards



approfondimento

Nomadland trionfa agli Alliance of Women Film Journalists Awards

Il premio per il miglior attore protagonista è andato invece a Delroy Lindo per la sua interpretazione nel film di Spike Lee Da 5 Bloods - Come fratelli.

L'attrice bulgara Maria Bakalova ha vinto come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo di Tutar Sagdiyev in Borat: Subsequent Moviefilm mentre Paul Raci è il miglior attrice non protagonista con la sua prova attoriale in Sound Of Metal.

Il documentario Collective ha vinto come miglior film straniero; Time come miglior documentario mentre il drammatico Never Rarely Sometimes Always, diretto da Eliza Hittman, è stato scelto come film con la migliore sceneggiatura.