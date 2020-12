The Maid, la protagonista sarà Florence Pugh

Come riportato da Dealine, l’attrice sarà la protagonista della nuova pellicola The Maid, per la quale ricoprirà anche il ruolo di produttrice

Florence Pugh: il nuovo film

L’attrice è pronta per un nuovo impegno cinematografico, come riportato in esclusiva da Deadline. Infatti, Florence Pugh ricoprirà il ruolo di protagonista all'interno della pellicola ispirata al romanzo The Maid di Nita Prose, in uscita prossimamente.

Il film verterà sulla figura della cameriera Molly che lascia ogni stanza impeccabile mentre pian piano inizia a conoscere tutti i segreti più oscuri degli ospiti.