Tenet, il prologo è disponibile online: la data d'uscita in digitale

Il 15 dicembre 2020 esce in digitale “Tenet”. La versione in DVD e Blu-Ray si farà invece attendere fino al 13 gennaio 2021

Grande attesa per “Tenet” di Christopher Nolan. Nonostante la pellicola sia già stata presentata nelle sale cinematografiche del mondo, il 15 dicembre sarà possibile, anche in Italia, apprezzare il titolo in versione digitale. Chiunque non sia riuscito a vederlo al cinema avrà dunque una seconda opportunità, a distanza di svariati mesi.

approfondimento Disney, film rinviati: il nuovo calendario La sua uscita doveva rappresentare il primo passo verso il rilancio di un settore in difficoltà ma, nonostante i numeri convincenti (ma non eccellenti), i calendari delle major statunitensi sono stati ampiamente modificati, con rinvii al 2021, 2022 e 2023. I fan attendono inoltre l’uscita in DVD e Blu-Ray, fissata però per il prossimo anno, precisamente per il 13 gennaio 2021. Considerando il nuovo lancio in digitale, la Warner ha deciso di far ripartire la promozione dell’ultimo lavoro di Nolan, rendendo disponibile su YouTube il prologo. Si tratta di un elemento chiave del film, come ben sanno coloro che lo hanno già visto sul grande schermo. Il protagonista, interpretato da John David Washington, nota per la prima volta gli effetti dell’inversione. Questo è un misterioso fenomeno, posto al centro della trama, in grado di rovesciare l’entropia degli oggetti.

Tenet, trama e cast approfondimento Disney, i film e le serie TV annunciate per Pixar, Marvel e Star Wars Scritto e diretto da Christopher Nolan, “Tenet” vanta alla colonna sonora Ludwig Goransson, noto per lavoro svolto sul set di “Black Panther”, tra gli altri. Il direttore della fotografia è invece una vecchia conoscenza del regista. Si tratta di Hoyte van Houtema, col quale ha collaborato a “Interstellar” e “Dunkirk”. Il film è stato girato sia in IMAX che in 70mm, con le riprese che hanno visto impegnati cast e crew in ben sette paesi differenti.