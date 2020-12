Space Jam, 5 curiosità sul film con Michael Jordan

Dal 1996 a oggi, a un passo da “Space Jam: a new legacy” con LeBron James

“Space Jam” è uno di quei film che hanno caratterizzato l’infanzia di svariate generazioni. Un successo tale da spingere alla realizzazione di un nuovo capitolo, “Space Jam: a new legacy”, stavolta con protagonista LeBron James. Il campione ha però spiegato come non si tratterà di un sequel: “Ci saranno un po’ di persone fuori dal mondo contro cui gareggeremo. È un film per famiglie, incentrato sul rapporto con mio figlio, al quale cerco di imporre alcune cose, con le quali sono cresciuto, non ascoltandolo o credendo in ciò in cui è bravo”. Tornando con la memoria al film del 1996, ecco alcune curiosità che potreste non conoscere.

Gli allenamenti di Jordan approfondimento I migliori film sul mondo dello sport Abituato ad allenarsi per tutta la durata dell’anno, Michael Jordan non accettò il fatto di doversi fermare a causa delle riprese. La Warner Bros decise dunque di correre ai ripari, allestendo un’area per gli allenamenti totalmente dedicata al campione dell’NBA. Questa comprendeva un vero e proprio campo di basket regolamentare, con gli attori spesso coinvolti in sfide contro Charles Barkley e gli altri giocatori che presero parte alla pellicola. In breve il campo divenne un ritrovo per grandi stelle, da Arnold Schwarzenegger ad Antonio Banderas, dall’intero cast di “Friends” a quello di “ER – Medici in prima linea”.