Back to the Outback, nuovo film d'animazione Netflix

Un gruppo di animali letali in fuga attraverso l’Australia per tornare a casa

Un nuovo film d’animazione in programma per Netflix, dal titolo “Back to the Outback”. Il suo arrivo all’interno del catalogo della piattaforma digitale di streaming avverrà nell’autunno del 2021. La trama si svolgerà in Australia, mostrando al pubblico una grande avventura. Un titolo che segna l’esordio alla regia di Claire Knight e Harry Cripps. Nella versione originale inoltre le voci protagoniste sono quelle di Isla Fisher, Eric Bana e Guy Pearce.