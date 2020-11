Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 30 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 30 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in tv



L’uomo del labirinto, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Toni Servillo e Dustin Hoffman nel thriller diretto da Donato Carrisi e tratto da un suo libro.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Young Ones: l’ultima generazione, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Nicholas Hoult, Michael Shannon ed Elle Fanning in un film ambientato in un futuro distopico.

Jumanji, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Epica avventura con Robin Williams, che deve completare un gioco iniziato anni prima e che ha cambiato per sempre la sua vita.

Harry Potter e la pietra filosofale, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Primo capitolo cinematografico della saga di Harry Potter, il maghetto più famoso al mondo.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Le quattro piume, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Dramma romantico con protagonisti il compianto Heath Ledger, Wes Bentley e Kate Hudson.

Macbeth, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Michael Fassbender e Marion Cotillard nella rivisitazione cinematografica del dramma di Shakespeare.

La migliore offerta, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Pluripremiato film di Giuseppe Tornatore con protagonista un intenso Geoffrey Rush nel ruolo di un antiquario.

Film commedia da vedere stasera in tv



I due carabinieri, ore 21:15 su Sky Cinema Verdone

Carlo Verdone ed Enrico Montesano in una commedia di successo sull’Arma dei Carabinieri.

Non sposate le mie figlie, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Una commedia di successo che parla dei matrimoni misti, ambientata in Francia.

Vita smeralda, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Commedia con Jerry Calà. Tre ragazze lasciano i fidanzati in campeggio e si ritrovano coinvolte nel mondo dello star system.

Film d’azione da vedere stasera in tv



Into the sun, ore 21:0 su Sky Cinema Action

Yazuka movie con protagonista uno degli attori di punta dei film adrenalinici, Steven Seagal.

Film horror da vedere stasera in tv



Il mistero di Sleepy Hollow, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Tim Burton dirige Johnny Depp e Christina Ricci in un horror gotico, premiato anche con un Oscar.

I programmi in chiaro



Vite in fuga, ore 21:25 su Rai 1

Fiction targata Rai con protagonisti Anna Valle e Giorgio Colangeli. Un uomo finisce sotto inchiesta per uno scandalo finanziario e la sua vita cambia.

Boston – Caccia all’uomo, ore 21:20 su Rai 2

Film con Mark Wahlberg ambientato durante l’attentato di Boston del 2013, nel bel mezzo della Maratona.

Report, ore 21:00 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4

Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

Oblivion, ore 21:20 su Italia 1

Film fantascientifico con Tom Cruise in cui il mondo è sotto minaccia degli Scavs e solo Jack Harper può salvarlo.

Grey’s Anatomy, ore 21:15 su La 7

Ennesima puntata della nota serie americana che segue le vite di alcuni medici e le loro evoluzioni sentimentali.

Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato, ore 21:30 su TV8

Prequel della saga de Il Signore degli Anelli con Martin Freeman nel ruolo di Bilbo Baggins.

Transporter: Extreme, ore 21:25 su Nove

Secondo capitolo della saga di Transporter con Jason Statham. Il suo personaggio, Frank Martin, dovrà vedersela con il cattivo interpretato da Alessandro Gassmann.