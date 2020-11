Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 26 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 26 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro.

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film poliziesco da vedere stasera in tv

Brooklyn’s finest, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Richard Gere, Ethan Hawke e Wesley Snipes diretti da Antoine Fuqua in un poliziesco ambientato a New York.

Film commedia da vedere stasera in tv

Sette chili in sette giorni, ore 21:15 su Sky Cinema Verdone

Carlo Verdone insieme a Renato Pozzetto in una spassosa commedia su due medici che aprono una clinica dimagrante.

Vi presento i nostri, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Altro film della saga con Robert De Niro e Ben Stiller, con Greg che dovrà dimostrare di poter essere il nuovo capofamiglia.

Tolo tolo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Checco Zalone torna con la sua nuova commedia a tinte sociali. Inseguito dai creditori, il ragazzo fugge in Africa, dove però trova la guerra.

E adesso sesso, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Otto episodi su altrettante storie vere della provincia italiana che provano a fare satira su fatti di cronaca.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Novecento Atto I, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Capolavoro di Bernardo Bertolucci con Robert De Niro e Gerard Depardieu sulla storia italiana del XX secolo.

The Promise, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film con Christian Bale, Oscar Isaac e Charlotte Le Bon. Tre vite si intrecciano sul finire dell’epoca ottomana.

Vulnerabili, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Dramma che propone l’intreccio di tre storie familiari diverse tra loro ma con momenti di difficoltà e riscatto.

The libertine, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Johnny Depp protagonista della biografia del Conte di Rochester, scrittore conosciuto per la sua vita dissoluta.

Film horror da vedere stasera in tv

La casa delle bambole – Ghostland, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Una donna si trasferisce con le sue figlie in una villa nella quale si manifesteranno oscure presenze.

Film d’azione da vedere stasera in tv

Fast and Furious, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Primo capitolo dell’ormai arcinota saga automobilistica e di azione, con protagonisti Paul Walker e Vin Diesel.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv

Alita – Angelo della battaglia, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Robert Rodriguez dirige un film prodotto da James Cameron. Uno scienziato trasforma dei rottami in una macchina perfetta.

Film di avventura da vedere stasera in tv

Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Helena Bonham Carter in un’avventura emozionante che coinvolge un bimbo prodigio che deve ritirare un premio.

Film thriller da vedere stasera in tv

Il testimone invisibile, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Remake italiano di un avvincente noir spagnolo ricco di colpi di scena, con protagonista Riccardo Scamarcio.

I programmi in chiaro

Rita Levi Montalcini, ore 21:25 su Rai 1

Film sulla vita di Rita Levi Montalcini con Elena Sofia Ricci che interpreta il ruolo del Premio Nobel.

FBI, ore 21:20 su Rai 2

Serie tv incentrata sul funzionamento interno dell’ufficio dell’FBI di New York, pronto per combattere il crimine.

Qui e adesso, ore 21:20 su Rai 3

Show con il cantante e attore Massimo Ranieri in onda dal Teatro Sistina di Roma, con un format innovativo.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, che tratta l’attualità del nostro Paese.

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, ore 21:21 su Canale 5

Terzo capitolo della saga di Harry Potter, mago emerso dalla penna e dalla fantasia della scrittrice J.K. Rowling.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7

Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

Cluj-Roma, ore 21:00 su TV8

In chiaro ecco la gara di Europa League tra i rumeni e i giallorossi di Fonseca, che possono chiudere il discorso qualificazione.

Cambio moglie, ore 21:15 su Nove

Programma in cui si mette in atto un esperimento sociale: due donne cambiano casa e marito per mettersi alla prova.