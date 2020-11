Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 20 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 20 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Romulus, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Prosegue la serie sulla genesi della nascita di Roma creata e ideata da Matteo Rovere. In questa puntata Wiros e Yemos incontrano la Lupa.

In viaggio verso un sogno – The peanut butter falcon, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Road movie con protagonista Shia LaBeouf e Dakota Johnson. Un ragazzo con la sindrome di Down vuole diventare un wrestler e coinvolge i due protagonisti nel suo sogno.

L’ombra del diavolo, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Harrison Ford e Brad Pitt protagonisti di uno spettacolare action-drama in cui un poliziotto irlandese di New York ospite un giovane collega, non conoscendo però i suoi segreti.

Cafarnao – Caos e miracolo, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Struggente pellicola di Nadine Labaki ambientata a Beirut e vincitrice del Premio della Giuria a Cannes.

Mio fratello è figlio unico, ore 21:14 su Premium Cinema 3

Riccardo Scamarcio ed Elio Germano sono due fratelli dalle diverse visioni sociali e politiche a cavallo tra gli anni ’60 e ’70.

Film commedia da vedere stasera in tv

Borotalco, ore 21:15 su Sky Cinema Verdone

Grande classico con il comico e attore romano. Un venditore di enciclopedie si spaccia per playboy al fine di sedurre una collega.

Yesterday, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Danny Boyle dirige una commedia nella quale, dopo un blackout, un ragazzo scopre di essere l’unico a ricordare l’esistenza dei Beatles.

Generazione 1000 euro, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Alessandro Tiberi e Carolina Crescentini protagonisti di una commedia sul mondo del lavoro e le difficoltà per i giovani.

Ride – Ricomincio da me, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Helen Hunt regista e protagonista di un film nel quale il suo personaggio decide di cambiare vita per seguire il figlio in California.

Film d’azione da vedere stasera in tv

Now you see me – I maghi del crimine, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Thriller d’azione con svariati colpi di scena a tema magia. Protagonisti Mark Ruffalo, Morgan Freeman e Melanie Laurent.

Shark – Il primo squalo, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Film con Jason Statham impegnato a dare la caccia a un antenato preistorico degli squali, risvegliatosi nei fondali marini.

Film di animazione da vedere stasera in tv

Pets 2: vita da animali, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Sequel del fortunato e famoso film d’animazione sugli animali domestici targato Illumination.

Film horror da vedere stasera in tv

The elevator, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Opera prima di Massimo Coglitore, ispirato a una storia vera. Un famoso conduttore di quiz viene sequestrato in ascensore da una donna in cerca di vendetta.

I programmi in chiaro

Tale e quale show, ore 21:15 su Rai 1

Continua lo show condotto da Carlo Conti nel quale alcune celebrità cambiano identità per sviluppare alcune performance.

The rookie, ore 21:20 su Rai 2

Serie tv con Nathan Fillion, che interpreta un uomo con il sogno di diventare un poliziotto a Los Angeles.

Titolo V, ore 21:20 su Rai 3

Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti conducono in prima serata un programma di informazione e attualità.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del territorio italiano.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

Freedom – Oltre il confine, ore 21:23 su Italia 1

Nuovo programma di Roberto Giacobbo che, come sempre, accompagna lo spettatore attraverso misteri e scoperte.

Propaganda live, ore 21:15 su La 7

Diego Bianchi conduce uno dei programmi più amati degli ultimi anni, che analizza dinamiche sociali e politiche con satira e ironia.

Alessandro Borghese – 4 ristoranti, ore 21:30 su TV8

Lo chef Alessandro Borghese torna con il suo programma più famoso, arrivato ormai alla sesta stagione.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza i temi dell’attualità tra mille risate.