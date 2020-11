Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 19 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 19 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film horror da vedere stasera in tv

The elevator, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Opera prima di Massimo Coglitore, ispirato a una storia vera. Un famoso conduttore di quiz viene sequestrato in ascensore da una donna in cerca di vendetta.

Film commedia da vedere stasera in tv

Grandi bugie tra amici, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia francese sequel della pellicola Piccole bugie tra amici, con protagonista l’attrice Marion Cotillard.

In viaggio con papà, ore 21:15 su Sky Cinema Verdone

Carlo Verdone e Alberto Sordi, due degli attori più iconici della commedia italiana, insieme per questo film del 1982.

Tentazioni irresistibili, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia romantica con Mark Ruffalo e Gwyneth Paltrow. Tre uomini entrano in comunità per guarire pulsioni sessuali incontrollabili.

Outing - Fidanzati per sbaglio, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia degli equivoci made in Italy del 2013 con protagonisti Nicolas Vaporidis e Massimo Ghini.

E’ nata una star?, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Commedia con protagonisti Rocco Papaleo e Luciana Littizzetto. Due genitori scoprono che il figlio è un pornodivo.

Film d’azione da vedere stasera in tv

City of crime, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Una delle ultime interpretazioni di Chadwick Boseman, attore scomparso recentemente, in un film d’azione del 2019.

Arma letale 3, ore 21:14 su Premium Cinema 1

Terzo capitolo della saga di action-polizieschi con Mel Gibson e Danny Glover, questa volta impegnati nel recupero di armi rubate da un deposito.

Film fantastico da vedere stasera in tv

Pinocchio, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Ennesima rivisitazione del classico di Collodi, con Roberto Benigni nel ruolo di Geppetto e la regia di Matteo Garrone.

Film thriller da vedere stasera in tv

Confessioni di una mente pericolosa, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Spy-thriller biografico con un cast stellare: George Clooney, Sam Rockwell, Drew Barrymore e Julia Roberts.

A beautiful day, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Pellicola con il Premio Oscar Joaquin Phoenix, che da veterano di guerra viene ingaggiato per ritrovare la figlia di un politico.

Film drammatico da vedere stasera in tv

Una notte di 12 anni, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Il racconto di una storia vera ambientata in Uruguay nel 1973, con alcuni prigionieri politici che devono resistere alle torture che devastano psiche e fisico.

Film poliziesco da vedere stasera in tv

Effetti collaterali, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Una donna, estremamente depressa, si rivolge a un terapeuta che le dà alcune medicine. Queste ultime presentano però terribili effetti collaterali.

I programmi in chiaro

Doc – Nelle tue mani, ore 21:25 su Rai 1

Serie tv con Luca Argentero medico che, dopo aver perso la memoria e cambiato carattere, deve tornare a svolgere il suo mestiere.

F.B.I., ore 21:20 su Rai 2

Altro episodio della nota serie tv. In questa puntata Omar deve indagare sull’esplosione di una bomba in un ristorante del Queens.

Hunter Killer – Caccia negli abissi, ore 21:20 su Rai 3

Film d’azione con Gerard Butler. Un comandante, Joe Glass, è costretto a indagare sulla sparizione di un sottomarino.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, che tratta l’attualità del nostro Paese.

Harry Potter e la camera dei segreti, ore 21:21 su Canale 5

Secondo film della saga del maghetto Harry Potter, che in questo episodio avrà a che fare con una camera segreta di Hogwarts.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7

Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

Spiderman: homecoming, ore 21:30 su TV8

Il primo film di Spiderman targato Marvel Studios, con recasting del personaggio e inserimento nel Marvel Cinematic Universe.

Cambio moglie, ore 21:15 su Nove

Programma in cui si mette in atto un esperimento sociale: due donne cambiano casa e marito per mettersi alla prova.