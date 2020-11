Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 16 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 16 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film documentari da vedere stasera in TV

Mi chiamo Francesco Totti, ore 21.15 su Sky Cinema Uno

Il film documentario di Alex Infascelli che ripercorre la carriera di Francesco Totti: una vita dedicata alla Roma, dall'esordio all'emozionante gara di addio.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Incontri ravvicinati del terzo tipo (Director's Cut), ore 21.15 su Sky Cinema Due

La versione Director's Cut dello spettacolare film culto di Steven Spielberg sugli extraterrestri.

Il luogo delle ombre, ore 21.00 su Sky Cinema Suspense

Fantathriller ispirato al romanzo di Dean Koontz: un ragazzo difende la città un misterioso straniero e dalle forze oscure.

Film comici da vedere stasera in TV

Un sacco bello, ore 21.15 su Sky Cinema Collection

L'esordio alla regia di Carlo Verdone che interpreta sei personaggi esilaranti durante un afoso ferragosto romano.

Billy Elliot, ore 21.00 su Sky Cinema Family

Un ragazzino, figlio di un minatore, sogna di diventare un ballerino: dovrà superare tanti ostacoli per poter entrare nella Royal Ballet School.

Ted, ore 21.00 su Sky Cinema Comedy

Irriverente commedia con Mark Whalberg, Mila Kunis e Ted, l'orsetto di peluche che prende vita e diventa lo sfacciato amico del suo padrone.

Sono solo fantasmi, ore 21.15 su Sky Cinema Uno +24

A Napoli tre fratelli squattrinati si improvvisano acchiappa-fantasmi per incassare un'eredità. Con Christian De Sica, Carlo Buccirosso e Gianmarco Tognazzi.

Piper, ore 21.15 su Premium Cinema 3

Commedia divertente ambientata negli anni in cui è stato inaugurato il Piper, storico locale della movida romana.

Film d'azione da vedere stasera in TV

Un uomo tranquillo, ore 21.00 su Sky Cinema Action

Liam Neeson interpreta un pacifico autista di spazzaneve che diventa giustiziere per poter punire i narcotrafficanti responsabili della morte del figlio.

Film romantici da vedere stasera in TV

Letters to Juliet, ore 21.00 su Sky Cinema Romance

Una lettera ritrovata dopo essere stata nascosta per 50 anni innesca un'avventura romantica: con Amanda Seyfried e Gael Garcia Bernal.

Film thriller da vedere stasera in TV

Strange but true, ore 21.00 su Sky Cinema Drama

Thriller con Margaret Qualley, Brian Cox e Greg Kinnear: una ragazza sostiene di essere incinta del fidanzato morto cinque anni prima.

Original Sin, ore 21.14 su Premium Cinema 2

Thriller passionale con Antonio Banderas e Angelina Jolie: una coppia si sposa ma con il passare del tempo emergono misteri sull'identità della moglie.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Doppio sospetto, ore 21.15 su Sky Cinema Due +24

Alice assiste alla morte del figlio di una sua amica che l'accusa di non essere intervenuta per salvarlo.

Film d'avventura da vedere stasera in TV

Animali fantastici e dove trovarli, ore 21.15 su Premium Cinema 1

Prequel della saga di Harry Potter: il magizoologo Newt Scamander arriva a New York portando con sé una valigia magica.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Batman Begins, ore 21.15 su Premium Cinema 1 +24

Il primo capitolo della trilogia del Cavaliere Oscuro firmata da Christopher Nolan: come Batman è diventato l'uomo pipistrello.

I programmi in chiaro

Gli orologi del diavolo, ore 21.25 su Rai 1

Nuovo episodio della serie tv con Beppe Fiorello: Aurelio va a far visita a Marco portandogli in regalo un orologio molto costoso.

Kingsman - Il cerchio d'oro, ore 21.20 su Rai 2

La sartoria Kingsman viene quasi annientata del tutto: Eggsy e Merlino scoprono che devono chiedere aiuto ai cugini americani.

Report, ore 21.20 su Rai 3

Consueto appuntamento settimanale con il programma di intrattenimento e attualità di Sigfrido Ranucci.

Quarta Repubblica, ore 21.25 su Rete 4

Nicola Porro conduce un'altra puntata del programma settimanale che affronta i temi di attualità, economia e politica in compagnia di ospiti illustri.

Grande Fratello Vip, ore 21.41 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce in studio una nuova puntata del Grande Fratello Vip con collegamenti in diretta dalla casa più spiata d'Italia.

Mission Impossibile - Fallout, ore 21.18 su Italia 1

L'agente Ethan Hunt interpretato da Tom Cruise deve impedire un apocalittico disastro nucleare.

Grey's Anatomy, ore 21.15 su La7

Si rinnova l'appuntamento con il medical drama incentrato sulla vita della dottoressa Grey, tirocinante di chirurgia presso il Grace Hospital.

Innocenti bugie, ore 21.30 su TV8

Affascinata da un infallibile agente segreto, June viene coinvolta in un complotto internazionale. Con Tom Cruise e Cameron Diaz.

Riaccendiamo i fuochi, ore 21.25 su Nove

Francesco Panella va in soccorso della ristorazione italiana messa in ginocchio dai disagi legati al Covid 19.