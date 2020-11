Camila Mendes e Maya Hawke reciteranno insieme nel film Strangers

Camila Mendes e Maya Hawke insieme in “Strangers”

Le due attrici saranno protagoniste di “Strangers”, il nuovo film di Netflix. Camila è nota per aver interpretato Veronica Lodge in “Riverdale”, mentre Maya ha vestito i panni di Robin Buckley in “Stranger Things”. Il sito Collider ha definito il film, diretto da Jennifer Kaytin Robinson, "una commedia dark sovvertita alla Hitchock con le protagoniste più spaventose di tutte: le ragazze adolescenti. Racconta di Drew (it girl) ed Eleanor (la ragazza "frenata") che, dopo un incontro clandestino, si alleano per salvarsi a vicenda contro i rispettivi bulli". Nella giornata di ieri, sia la Mendes che la Hawke hanno festeggiato sui social network il nuovo ingaggio. Non si sa molto altro del film e nemmeno quale ruolo avranno le due attrici. Jennifer Kaytin Robinson (sceneggiatrice di Thor: Love and Thunder), oltre a dirigere il film, è anche produttrice esecutiva al fianco di Anthony Bregman e Peter Cron.